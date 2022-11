Nelle scorse ore Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto una breve discussione. Tutto è iniziato da un gioco proposto dagli autori del Grande Fratello Vip 7: i concorrenti per passare il tempo, giovedì 24 novembre hanno fatto il karaoke. A un certo punto Edoardo è stato chiamato a cantare in coppia con la sua ex Micol Incorvaia. Tale duetto canoro ha fatto scattare la gelosia della influencer campana.

Lo sfogo di Antonella dopo il karaoke

Gli autori del Reality Show hanno proposto ai concorrenti una serata di karaoke. Tra le coppie di "cantanti" improvvisata c'è stata quella formata da Nikita Pelizon e Giaele De Donà e anche dalla stessa Nikita con Antonio Spinalbese.

Micol Incorvaia invece si è ritrovata a cantare "Girasole" di Giorgia insieme al suo ex Edoardo Donnamaria. La complicità mostrata tra i due non è stata affatto gradita da Antonella Fiordelisi.

La 24enne campana si è resa protagonista di una scenata di gelosia nei confronti dell'uomo. Nel momento in cui Donnamaria si è avvicinato ad Antonella, quest'ultima ha sbottato: "Valle a fare alle tue amichette queste coccole". Nonostante Edoardo abbia cercato di addolcire la situazione, Fiordelisi è apparsa irremovibile: "Non mi rompere e vattene da lei". Infastidita per la scena vista poco prima, Antonella ha affermato: "Poverina, falla cantare ancora, dai. Vai a toccarle il viso e toglierle i brufoletti".

Inoltre Antonella si è domandata quanto tempo occorra prima che Micol si metta insieme Edoardo Tavassi: "Ma perché non si fidanza con lui? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l’innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele".

Infine Fiordelisi ha lanciato un ulteriore stoccata alla coinquilina: "Solo tu, Edo, ti potevi fidanzare con Micol Incovaia".

Il legame fra Donnamaria e Antonella nella casa del GF Vip

Al netto di questa piccola scenata di gelosia, la conoscenza tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra proseguire a gonfie vele. A differenza delle prime settimane di "convivenza forzata" all'interno della casa, i due giovani stanno dimostrando di avere un certo feeling, nonostante la presenza di Micol Incorvaia, che appunto è una ex partner di Edoardo.

All'interno del programma, comunque, alcuni dei coinquilini continuano a non credere che Antonella Fiordelisi sia realmente presa da Edoardo.