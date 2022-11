Domenica 20 novembre, Edoardo Donnamaria si è ritrovato a parlare con Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi del messaggio che lanciano gli influencer. Secondo il concorrente del Grande Fratello Vip 7, alcuni mostrerebbero sui social una realtà che non esiste. A tal proposito, Donnamaria ha portato l'esempio della sua ex Micol Incorvaia: dal vivo il suo aspetto fisico sarebbe completamente diverso da come si mostra sui social.

Il discorso del concorrente

Edoardo Donnamaria ha spiegato ad Antonella Fiordelisi l'importanza che hanno gli influencer.

Secondo il diretto interessato è un mestiere piuttosto delicato visto che si veicolano dei messaggi a ragazzi giovanissimi: "I social influenzano negativamente i giovani dal punto di vista dell'aspetto fisico".

A detta del volto di Forum, gli influencer hanno una grande responsabilità: "Non è un gioco". A quel punto il diretto interessato ha menzionato la sua ex fiamma Micol Incorvaia: "Io l'ho conosciuta su Instagram, poi ti fai un'idea". Donnamaria ha precisato di non avere mai ritenuto che la sua ex sia brutta fisicamente, ma al tempo stesso ha rivelato che sui social è completamente diversa dal punto di vista fisico. Per motivo il diretto interessato ha spiegato alla sua attuale fidanzata Antonella che anche lei sta contribuendo a mandare un messaggio negativo alla gioventù: "La gente sta male, non è colpa tua, ma in minima parte stai contribuendo".

questo sfigato è proprio ossessionato da micol 😭😭 pic.twitter.com/JhPGgTP7v9 — Valentina🐨🐉🐍 (@koala_targaryen) November 20, 2022

Clizia Incorvaia replica alle parole di Donnamaria

In seguito alle parole di Edoardo Donnamaria, sul profilo Instagram di Micol è apparsa una foto della concorrente per dare appuntamento ai telespettatori alla 18esima puntata del GFVip 7: "Ciao, sono Micol senza trucco e senza inganno".

Tra i commenti è apparsa anche la sorella Clizia: "Sei stupenda amore mio. Non hai bisogno di artifizi tu". Il riferimento potrebbe essere alle dichiarazioni di Donnamaria, in cui ha sostenuto che Micol sui social è fisicamente diversa dalla realtà.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, alcuni utenti si sono complimentati per il discorso di Edoardo Donnamaria sugli influencer.

Altri utenti invece non hanno gradito il commento sull'aspetto fisico di Micol: "E' ossessionato da lei". Un altro utente ha sostenuto che Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono ritrovati perché sono entrambi superficiali: "Lei finta da testa a piedi, lui cattivo". Un altro telespettatore invece ha criticato la regia del reality show per avere censurato il discorso.

Chissà se Alfonso Signorini tratterà l'argomento nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 21 novembre su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa.