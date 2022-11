Venerdì 18 novembre, i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno fatto il "gioco della verità". Al termine del momento di svago c'è stato uno scontro verbale tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La discussione è stata innescata perché il 27enne ligure ha definito la coinquilina come la persona più maleducata della casa.

Antonino litiga con Giaele

I "vipponi" nel corso del "gioco della verità" hanno stilato una classifica per decidere il concorrente più pulito, il più "mangione", il più dormiglione, il più simpatico/antipatico e il più maleducato.

Nella classifica di Antonino, Giaele è risultata la coinquilina più maleducata della casa. Al termine del gioco, la influencer non ha gradito il giudizio del 27enne ligure. Dunque, Giaele ha deciso di parlarne con il diretto interessato: "Se pensi che io sia più maleducata in mezzo a tutta questa gente non hai capito nulla". De Donà ha fatto notare ad Antonino di essere stata definita da lui come la persona più dolce del Grande Fratello Vip 7. A quel punto la diretta interessata ha sbottato con il coinquilino: "Sei un falso". Secondo Giaele, una persona un uomo che è stato vicino a lei per due mesi ha commesso un errore nel descriverla come una persona maleducata.

Giaele: Se pensi che io sia la più maleducata in mezzo a tutta questa gente non hai capito proprio un cazzo. Dopo che mi chiama pure la più doolce. Se veramente pensi questo dopo due mesi, amore, allora non mi conosci... sei un falso, un falso



In giardino, la influencer ha commentato l'accaduto con Micol.

Nel mentre Antonino ha raggiunto le due ragazze in giardino e ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti. Giaele perplessa ha lanciato un'ulteriore stoccata al coinquilino: "Ecco vi siete trovati". Il riferimento è legato alla classifica dei concorrenti, in cui la maggior parte ha descritto Oriana Marzoli come una maleducata.

La classifica di tutti i concorrenti

Il gioco è stato condotto da Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis che è poi risultato positivo al Covid-19.

Dopo avere ascoltato il giudizio di tutti i concorrenti, la classifica ha visto Edoardo Tavassi uscire come il più simpatico della casa di Cinecittà mentre Oriana Marzoli la più antipatica.

George Ciupilan è il più educato mentre Edoardo Donnamaria il meno educato. Oriana è stata definita anche la concorrente più propensa alla sua igiene personale mentre nessuno vorrebbe dormire in stanza con Charlie Gnocchi. A detta dei concorrenti, Attilio Romita avrebbe i piedi più brutti tra tutti i "vipponi". Edoardo Donnamaria e Ciupilan sarebbero anche i concorrenti più affamati del Grande Fratello Vip 7. Micol Incorvaia sarebbe la più dormigliona mentre Oriana la meno propensa alle faccende domestiche. Al contrario, Patrizia Rossetti sarebbe la più propensa verso le pulizie di casa.

Infine, Nikita Pelizon incalzata da Antonino ha ammesso di trovare lui come il più antipatico tra i coinquilini.