L'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa è tornato a parlare dell'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7, affermando che - secondo lui - la ragazza non sarebbe realmente interessata ad Edoardo Donnamaria. Il giovane ha inoltre criticato duramente il papà della 24enne, ritenendolo almeno in parte responsabile della fine della sua relazione con Antonella.

Le nuove dichiarazioni di Benincasa

Gianluca Benincasa in una precedente intervista dei giorni scorsi aveva dichiarato di essere ancora innamorato di Antonella Fiordelisi.

Il giovane aveva spiegato che i due si erano lasciati solamente per permettere alla influencer di vivere al meglio l'esperienza all'interno del Grande Fratello Vip 7. Dopo le dichiarazioni di Gianluca, Alfonso Signorini aveva anche chiesto al giovane di entrare nella casa per un breve confronto con la 24enne.

Proprio nelle scorse ore Gianluca Benincasa è tornato a parlare della sua ex. In un'intervista rilasciata a Novella 2000 ha precisato che tra lui e Antonella c'è sempre stato un rapporto di complicità: "Per questo non è stato un problema sospendere la nostra relazione".

Gianluca ha poi parlato del padre di Antonella: "Adesso tifa per Edoardo perché conosce bene il carattere della figlia e sa che senza un supporto non potrebbe andare avanti nel suo percorso nel reality".

Aggiungendo poi sull'uomo: "Non ho più rapporti con lui. Non abbiamo litigato, ma ci siamo allontanati. Il padre ha distrutto tutto, tutto quello che si poteva salvare tra me e Antonella".

Il commento di Gianluca sulla coppia del GF Vip7

Secondo Gianluca Benincasa, Antonella non sarebbe realmente interessata a Edoardo Donnamaria.

L'ex di Fiordelisi ha affermato che la 24enne è una ragazza fragile e insicura: all'interno della casa di Cinecittà, non avendo un punto di riferimento, quindi avrebbe deciso di avvicinarsi a Donnamaria.

Ma Gianluca crede che una volta fuori dalla casa Grande Fratello Vip 7 la coppia non abbia un futuro. Per quanto riguarda i sentimenti che Fiordelisi ha dichiarato di provare nei confronti di Edoardo, il suo ex crede che non siano reali: "Sta confondendo l'amore con la sicurezza".

Terminata l'esperienza televisiva di Antonella Fiordelisi, Gianluca pare essere intenzionato a provare a riconquistare la sua ex, anche se ha lasciato intendere di non essere sicuro di riuscire nell'intento.