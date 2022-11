Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria hanno avuto un flirt in passato mentre ora si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip 7. Nel corso di una chiacchierata, l'influencer ha rivelato al coinquilino di averlo sognato. Donnamaria, dopo avere chiesto informazioni sul sogno, ha ironizzato cantando una canzone di Vasco Rossi.

La conversazione tra i due ex

Mentre si trovavano in cucina, Micol ha confidato al suo ex Donnamaria di avere fatto un sogno su di lui.

Come mostra un video pubblicato da un utente sui social, il volto di Forum ha replicato: "Davvero?

Greve. Che dicevo? Che schifo". Non è chiaro cos'abbia sognato Micol, ma dalla risposta di Edoardo potrebbe essersi trattato di qualcosa di intimo. Successivamente lo stesso Donnamaria ha ironizzato cantante una canzone di Vasco Rossi: "Fantasie, fantasie che volano libere, fantasie".

Non è escluso che nella 19esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 28 novembre, Alfonso Signorini non decida di mostrare la conversazione ad Antonella Fiordelisi. Quest'ultima all'interno del reality show ha intrapreso una relazione proprio con Donnamaria.

M; Edoardo stanotte ti ho sognato…



E lui canta “fantasie che volano libere fantasie che a volte fan ridere 😂😂😂”



Edo canta Vasco io debole!



Bella… t avemo già sgamata da giorno 0… e Antonella non sbaglia MAI 😂😂😂

Lui interessato al sogno vedo!?! 😂😂😂 #donnalisi pic.twitter.com/zrQ1JsNrhc — Stefania_donnalisi_87 (@SFra87) November 22, 2022

Il commento di alcuni utenti del web

La confidenza di Micol a Donnamaria, non è passata inosservata sui social.

In particolare, su Twitter, un utente ha punzecchiato l'ex di Donnamaria: "Bella, ti abbiamo sgamata dal primo giorno. Antonella non sbaglia mai". Un altro telespettatore ha affermato: "Si vede che Micol è ancora interessata a lui". Un utente ha ironizzato: "Sogna, sogna". Secondo un fan dei "Donnalisi" Edoardo Donnamaria ha già trovato moglie all'interno del programma.

Infine, un utente ha sostenuto che Micol voglia solo mettere zizzania fra Antonella ed Edoardo.

Il percorso dei 'Donnalisi'

Edoardo Donnamaria si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi fin dall'inizio del suo ingresso nella casa.

In principio, tra i due non sembrava esserci molto feeling. Successivamente la 24enne campana si è lasciata andare, fino a dichiarare in una puntata del Grande Fratello Vip 7 di essere innamorata del concorrente romano.

Il percorso dei "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Antonella ed Edoardo) è stato caratterizzato da alti e bassi: la gelosia di entrambi e il carattere "fumantino" ha portato più volte la coppia ad avere dei litigi. L'ingresso di Micol, ex fiamma di Edoardo, non ha fatto altro che complicare la situazione: Antonella si è presentata alla nuova concorrente, chiedendo informazioni sul rapporto che i due avevano avuto. Al contrario, Micol nella casa si sta avvicinando ad Edoardo Tavassi: tra i due sembra essere nato un ottimo feeling, ma non è chiaro se potrà diventare amore o resterà solo una semplice amicizia.