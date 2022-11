Sabato 19 novembre, nella casa del Grande Fratello Vip 7 ci sono stati alcuni confronti tra "vipponi". Oriana Marzoli ha chiesto a Giaele De Donà di avere un chiarimento con Antonino Spinalbese. Successivamente la influencer venezuelana è stata messa in guardia da Luciano Punzo. A quel punto Oriana ha iniziato a sollevare dubbi sull'atteggiamento del 27enne ligure.

I dubbi di Marzoli

Antonino e Oriana si sono avvicinati negli ultimi giorni, ma questo ha portato Giaele ad allontanarsi dal 27enne ligure.

Nella serata di ieri, Oriana ha chiesto a Giaele di chiarire le cose irrisolte con Antonino.

A quel punto Giaele ha deciso di parlare con il coinquilino ma fra i due non è stato trovato un punto d'incontro. De Donà ha spiegato di non essersi avvicinata ad Antonino solo per rispetto di Oriana mentre il 27enne ha sostenuto un'altra versione: "Non fare la furba, tu mi cerchi solo per i c... tuoi per questo ti ho detto che sei maleducata".

Terminato il confronto tra Giaele e Antonino, Oriana è apparsa infastidita perché è venuta a sapere che Spinalbese sarebbe intimorito dal rapporto che si è venuto a creare tra loro. La concorrente di origine venezuelana ha messo in guardia Antonino: "Se hai paura e vuoi andare con calma, non venire a dormire con me". Il diretto interessato ha confidato di non avere avuto il coraggio di dire alla coinquilina del Grande Fratello Vip 7 di non dormire con una donna da un anno.

Per Oriana Marzoli però l'atteggiamento di Spinalbese risulterebbe essere ambiguo: "Non sempre puoi fare lo gnavo". Davanti alla spiegazione del 27enne, Oriana ha chiesto all'imprenditore di non dirle bugie.

Luciano Punzo mette in guardia Oriana

I dubbi di Oriana Marzoli sono arrivati anche da una conversazione avuta con Luciano Punzo.

Il 28enne ha fatto notare alla coinquilina che Antonino ha avuto lo stesso comportamento con due ragazze prima di lei: "Prima con Ginevra, poi con Giaele, poi con lei". Secondo Luciano, Antonino si comporterebbe come un burattinaio che manipola le sue marionette: "Non volevo dirtelo, perché non volevo creare..." In un secondo momento Marzoli ha continuato il discorso con Sarah, Luciano e Nikita.

Quest'ultima ha confermato quanto detto da Punzo: Antonino in passato avrebbe chiesto anche a Giaele di dormire nello stesso letto. Infine, Luciano ha cercato di far aprire gli occhi alla coinquilina venezuelana: "Non è il tuo ragazzo e non sarà il tuo ragazzo fuori". Oriana Marzoli parlando con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha confidato di non riuscirsi a fidare al 100% dell'ex compagno di Belen Rodriguez.

Non è escluso un confronto fra i due "vipponi" nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7. Inoltre, Signorini potrebbe parlare di ciò che è accaduto nei giorni scorsi: i fan vorrebbero provvedimenti per Attilio e Oriana. Non resta che attendere la diretta.