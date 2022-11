Durante la 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio blocco al rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. In puntata, è emerso che il 27enne ligure non riesce a lasciarsi andare al 100% sotto i riflettori. Sul finale di puntata, la concorrente venezuelana è scoppiata in lacrime. Terminata la diretta, Marzoli ha ammesso di avere avuto quella reazione per quanto accaduto con Antonino.

Oriana delusa da Spinalbese

Durante la diretta di lunedì 21 novembre, il conduttore ha aperto il Grande Fratello Vip 7 parlando di Oriana e Antonino.

Nonostante tra i due sia scoppiata la passione sotto le lenzuola, c'è stato un allontanamento. In puntata, Spinalbese ha ammesso che non riesce ad essere sé stesso davanti alle telecamere. Tuttavia, Antonino è stato messo in discussione anche da alcuni suoi compagni d'avventura: Luciano Punzo lo ha definito un burattinaio. Giaele De Donà invece ha confidato di non riuscire più ad avere il rapporto di prima con Spinalbese, a causa della presenza costante di Oriana.

Al momento dei saluti finale, Alfonso Signorini ha chiesto ad Oriana di accennare un sorriso. La influencer venezuelana però si è rifiutata: "Non mi va". A quel punto non è mancata l'ironia di Edoardo Tavassi mentre Giulia Salemi dallo studio ha fatto notare che stava per nascere una nuova dinamica.

Marzoli anziché sorridere è scoppiata in lacrime. Nonostante le parole confortanti del conduttore, Oriana Marzoli non è riuscita a nascondere la delusione e il fastidio per quanto accaduto durante la diretta del reality show.

Il confronto

Terminata la 18esima puntata, Oriana ha avuto un confronto con Antonino.

La diretta interessata ha spiegato di essere scoppiata in lacrime per colpa del 27enne: "Sono arrabbiata con te". La concorrente ha ammesso di esserci rimasta male, perché Spinalbese ha dichiarato di avere paura ad intraprendere una relazione con lei. Secondo Marzoli, Antonino avrebbe utilizzato la stessa scusa che usa lei quando nutre uno scarso interesse nei confronti di una persona: "Significa che non vuoi più conoscermi".

Dal canto suo, Antonino Spinalbese ha cercato di chiare la sua posizione: "Tu non vuoi prendere un palo, ma vai oltre". L'ex compagno di Belen Rodriguez ha ribadito di essere single da un anno e di non riuscire ad essere sé stesso davanti alle telecamere.

Il commento di alcuni telespettatori

Su Twitter, alcuni telespettatori hanno spezzato una lancia a favore di Oriana Marzoli: "Mi dispiace vederla così". Un altro utente ha criticato l'atteggiamento avuto da Edoardo Tavassi in un momento delicato per Oriana: "Un cafone". Un altro utente ha sostenuto che Oriana avrebbe messo in pratica i consigli di Antonella Fiordelisi.

Infine, c'è chi ha fatto notare che Marzoli non può reagire in quel modo alla prima critica ricevuta all'interno del programma.