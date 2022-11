Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno perso le staffe con tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Secondo il punto di vista della due donne, all'interno della casa regnerebbe il disordine e la sporcizia. Di fronte all'indifferenza di tutti i "vipponi", Patrizia e Wilma si sono dette stufe di dover pulire lo sporco che lasciano gli altri.

Lo sfogo di Rossetti e Goich

Dopo essere state in isolamento perché positive al coronavirus, Patrizia e Wilma sono tornate nel loft di Cinecittà.

Stufe di essere le uniche a tenere in ordine la casa, le due dirette interessate hanno deciso di affrontare l'argomento con tutti i compagni d'avventura.

Rossetti ha esordito: "Sono andata nel cortiletto e ho trovato la tazza con le cicche spente dentro e con la cenere". La 63enne ha precisato di non avere detto nulla, ma la prossima volta non resterà in silenzio: "È uno schifo". Inoltre, Patrizia si è augurata che il Grande Fratello Vip intervenga per rimproverare chi non si adopera per le faccende domestiche. A fare eco alla coinquilina, ci ha pensato Wilma. Quest'ultima si è detta stanca di mettere in ordine la casa anche per chi non fa nulla: "Io sono due giorni che dico di andare a passare l'aspirapolvere in cortiletto". Antonella Fiordelisi ha rivelato di non essere toccata per il rimprovero, poiché lei non fuma. La presa di posizione della 24enne, però, ha mandato su tutte le furie Rossetti: "Non è il non fumare, capisci?

Anche chi non lo fa sta dentro quella m...". Goich anche non ha gradito il punto di vista di Fiordelisi, tanto che ha sbottato con la coinquilina: "Alzate le manine e andate a pulire".

La conversazione si è conclusa con un affermazione sarcastica di Patrizia Rossetti: "Poi se vi prendete qualche irritazione andate a piangere".

nonnì e patrizia incazzate nere con tutti perché vivono nello schifo e tutti muti e terrorizzati ad ascoltare

la mia vita #gfvip pic.twitter.com/AvZ4zoNwvJ — federic🐉 titanico era (@federic0x1) November 26, 2022

Provvedimenti in arrivo per i concorrenti?

La convivenza forzata tra persone che non si conoscono non è mai facile. Non è la prima volta che all'interno del Grande Fratello Vip scoppiano delle liti per le faccende domestiche.

Per esempio, nella precedente edizione del Reality Show Manila Nazzaro era solita rimproverare i suoi compagni d'avventura.

Quest'anno Patrizia e Wilma si sono più volte offerte di riodinare la casa, ma per via della scarsa collaborazione degli altri "vipponi" hanno perso le staffe. Al momento non è chiaro se gli autori del programma decideranno di prendere un provvedimento disciplinare o meno nei confronti dei concorrenti. Lo scorso anno, gli autori erano intervenuti tramite un comunicato: a causa della sporcizia all'interno della casa, ai "vipponi" era stato decurtato il budget per la spesa settimanale.

Sui social, anche alcuni telespettatori hanno spezzato una lancia a favore di Rossetti e Goich.