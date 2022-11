Lunedì 28 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 19^ puntata serale del Grande Fratello Vip 7. Durante la diretta è stato dedicato un ampio blocco alla situazione che si è venuta a creare tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. A un certo punto Alfonso Signorini - per rimproverare il 27enne ligure - ha menzionato la sua ex Belen Rodriguez, lanciando una stoccata al concorrente.

La frecciatina del conduttore

La prima parte della puntata del Grande Fratello Vip 7, è stata dedicata al rapporto tra Antonino e Oriana: i due fino alla settimana scorsa sembravano avere un ottimo feeling, ma poi Spinalbese ha deciso di chiudere la conoscenza.

Secondo quanto affermato dal 27enne, la influencer venezuelana non sarebbe la donna adatta a lui lontano dai riflettori.

Nella diretta è stata mandata in onda una clip riguardante Antonino, nella quale il concorrente per chiudere la frequentazione con Oriana ha menzionato alcuni marchi automobilistici. In studio, Alfonso Signorini ha rimproverato il 27enne: "Il tuo discorso è un filino maschilista". In replica, Spinalbese si è giustificato che la sua era una frase associata a un'ospite presente in studio. Dunque, il conduttore del Reality Show ha menzionato Ginevra: "Ah perché tu vuoi la Lamborghini?".

Dopo aver ironizzato sulla giustificazione di Antonino, Signorini con ironia ha invitato Marzoli ad allontanarsi dal coinquilino vista la sua indecisione sulle donne che frequenta.

Infine, prima di chiudere il discorso, il presentatore ha menzionato l'ex compagna di Antonino Spinalbese: "Adesso io comincio un po' a capire Belen. Belen sei tutti noi, ciao". Il blocco si è concluso con un applauso proveniente dal pubblico presente in studio.

Belen Rodriguez tace sulla presenza di Antonino Spinalbese al GFVip

Fino ad oggi, Belen Rodriguez non ha mai commentato il percorso del suo ex all'interno del reality show di Canale 5.

Al contrario, sua sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (che proprio al GF Vip si erano conosciuti, nel 2017) hanno invece recentemente parlato in un'intervista su Chi.

La sorella di Belen si è detta spiazzata per alcune affermazioni dell'ex cognato: "Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui". Ignazio Moser invece ha affermato: "Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male".

La situazione tra Spinalbese e Marzoli

Antonino Spinalbese nella 19esima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha ribadito di non voler approfondire la conoscenza con Oriana Marzoli. Dal canto suo la influencer venezuelana ha ammesso di stare male, in quanto nutre ancora un forte interesse nei confronti del coinquilino.

Nel post-puntata il 27enne ha commentato l'incontro con Ginevra Lamborghini, lasciando intendere di essere invaghito dell'ex coinquilina.