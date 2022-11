Giulia Salemi e Sonia Bruganelli sono state protagoniste di uno scambio di battute al vetriolo al Grande Fratello Vip 7. Nella 19esima puntata, in onda lunedì 28 novembre, la influencer italo-persiana si è sentita in dovere di spezzare una lancia a favore di Oriana Marzoli per come è stata trattata da Antonino Spinalbese. Al contrario, Bruganelli ha riferito che Marzoli non può passare per la "santa" della situazione.

Giulia e Sonia litigano per Oriana Marzoli

Nel primo blocco di puntata, Alfonso Signorini ha dedicato un ampio spazio alla situazione che si è venuta a creare tra Antonino e Oriana: tra i due sembrava esserci un certo feeling, ma il 27enne ha preferito interrompere la conoscenza spiegando che la coinquilina non è la donna adatta a lui.

Durante la diretta, Oriana è scoppiata in lacrime. A quel punto Sonia Bruganelli ha preso parola e ha riferito di non credere alle lacrime della concorrente venezuelana. Secondo il punto di vista dell'opinionista, Marzoli dopo sole due settimane avrebbe avuto una reazione eccessiva. Giulia Salemi invece ha spronato Oriana ad andare avanti per la sua strada e su Spinalbese: "Chi ha dimostrato di fare una brutta figura è lui".

Sonia Bruganelli in disaccordo con Salemi ha sbottato: "Scusami Giulia ma tu con il tablet in mano a ripetere quello che la gente vuole che tu dica, non mi sta bene". Per l'opinionista, le cose si fanno sempre in due: Oriana avrebbe deciso di tornare a dormire con Spinalbese, nonostante lui le abbia detto di avere dei dubbi sul loro rapporto.

Dunque, la produttrice televisiva crede che Marzoli non sia così seria come dice di essere. Al termine della 19esima puntata, Signorini ha lanciato una stoccata a Sonia Bruganelli: "Brutta, cattiva e gelosa". Giulia Salemi ha replicato con ironia: "La prossima volta vengo con il giubotto anti proiettli". A quel punto Bruganelli ha risposto: "Fai bene".

La frecciatina di Signorini sul finale di puntata

Scontro tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Tra l'opinionista e l'addetta a riportare il sentimento dei social c'erano state delle scaramucce anche in apertura di puntata. Salemi è arrivata in studio indossando una tuta: "Ho raccolto il consiglio di Sonia", quest'ultima nella precedente puntata aveva invitato la collega ad indossare vestiti più comodi.

In seguito ad alcune battute ironiche del conduttore sull'età anagrafica di Bruganelli, quest'ultima ha replicato: "Giulia è bellissima, continuerei a puntare ancora per un po' sul fisico".

Alla domanda diretta di Salemi se fosse stata scelta solo per il suo aspetto fisico, il conduttore del Reality Show ha risposto: "No, per l'intelligenza tutta la vita".