Durante la 18esima puntata del Grande Fratello Vip 7 si è tenuto un confronto tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, entrati come noto a reality iniziato. Nel corso del botta e risposta, il concorrente romano si è lasciato scappare qualche frecciatina verso la coinquilina venezuelana per il suo modo di parlare. A sua volta poi Tavassi è stato criticato da alcuni telespettatori per le prese in giro nei confronti di Marzoli.

Il confronto tra Tavassi e Oriana

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha dunque mandato in onda una clip riguardante un litigio avuto tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli dandogli poi la possibilità di avere un confronto per chiarirsi.

Mentre Tavassi ha sostenuto come la coinquilina sia una persona superficiale, Marzoli ha replicato: "Sei un falso incoerente".

A quel punto Tavassi ha preso in giro la coinquilina venezuelana per l'accento spagnolo. La stessa Oriana ha controbattuto: "Amore, io parlo così perché vengo dalla Spagna. No, non ridere".

pigliarla per il culo per il suo accento essendo spagnola é da ignoranti..ma dall’orco non mi aspettavo di meglio #gfvip pic.twitter.com/YIzNeeDeCS — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) November 21, 2022

Il commento dei telespettatori

La presa in giro di Edoardo Tavassi nei confronti di Oriana Marzoli, non è stata gradita da alcuni telespettatori del reality show.

Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato il concorrente romano: "Pigliarla in giro per il suo accento essendo iberica, è da ignoranti".

Un altro telespettatore ha affermato su Tavassi: "Che caduta di stile". Un telespettatore ha sostenuto poi di essere sempre dalla parte di Oriana e non da quella di Tavassi.

Tuttavia, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Tavassi. Un utente ha tirato infatti in ballo una vecchia discussione tra Oriana e Valeria Marini, in cui Marzoli derideva la showgirl per il suo accento spagnolo.

I motivi della discussione

Perché un rapporto così teso? In settimana, Oriana e Tavassi avevano di fatti avuto uno scontro piuttosto acceso.

Tutto è partito da una lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: la prima per avere perso una scommessa si sarebbe dovuta avvicinare all'ex fiamma del suo attuale compagno Donnamaria.

Stanca di fingere di essere amica di Micol, Antonella aveva ammesso che si trattava di un gioco.

Micol, essendosi sentita presa in giro, ne ha parlato con la diretta interessata, ma a sua volta si era inserita nel discorso Oriana. A quel punto Tavassi era intervenuto spiegando alla concorrente venezuelana che non era il caso di mettersi in mezzo tra Antonella e Micol. Di conseguenza, tra Tavassi e Marzoli era nato uno scontro: il primo aveva accusato la coinquilina di parlare solo con i ragazzi più belli della casa perché superficiale mentre la seconda ha sostenuto di non essere lei quella che è arrivata al Reality Show con l'intenzione di cercare l'uomo della sua vita.