Quella di lunedì 14 novembre 2022 non è stata una puntata del Grande Fratello Vip facile per Antonella Fiordelisi. Dopo il confronto avuto con Guendalina Tavassi e alcuni fischi ricevuti dal pubblico in studio, Antonella si è chiusa in sé stessa, sfogandosi solamente con Edoardo Donnamaria.

Antonella in crisi si confida con Edoardo

Dopo la puntata di lunedì 14 novembre, Antonella si è confidata con Edoardo, dicendo: “La gente del pubblico sta applaudendo sempre e solo le cose contro di me. È vero che non devo badare al pubblico e cercherò anche di farlo.

Però dovrebbero anche capire che non fingo di essere chi non sono, come altre persone nella casa”.

Fiordelisi ha poi continuato dicendo che dentro il Grande Fratello Vip ci sono alcuni concorrenti che fanno finta di essere buoni, ma sono in grado di tirar fuori il veleno e trasformarsi in vipere: lei per carattere, vedendo questo cambio di atteggiamento degli altri coinquilini, non riesce a stare zitta. Aggiungendo: “Faccio parlare voi da ora in poi e io non dirò più nulla. Visto che io mi sono presa dell’arpia e della strega, mi sono stancata. Mi vengono pure a fischiare e io rispondo a tono è vero, ma la gente applaude solo a chi mi viene contro, allora non dirò più niente”.

Antonella ha continuato a sfogarsi, dicendo che da adesso in poi lei preferirà non parlare con nessuno e di avere trovato inopportuno anche l’atteggiamento di Micol, la quale si è messa a ridere quando dallo studio del Grande Fratello sono arrivati dei fischi contro di lei.

Fiordelisi ha poi concluso dicendo: “Da domani parlerò solo con chi dico io, così poi mi nominano perché non parlo. Farò uno sciopero del silenzio su ciò che non mi riguarda. Io mi baso sugli aerei che mi arrivano e sull’affetto che ricevo, perché sono sicura che qualcuno del pubblico mi capisce”.

Ascolti tv Grande Fratello del 14 novembre

La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata anche dal collegamento con i concorrenti positivi al Covid, dal confronto tra Guendalina, Edoardo Tavassi, Micol e Antonella e dall’entrata come ospite di Paolo Ciavarro per un confronto con Edoardo Donnamaria.

L’appuntamento del 14 novembre ha totalizzato uno share del 21.9%, pari a 2.770.000 spettatori assoluti.

Al televoto sono finiti: Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luca Salatino, Patrizia Rossetti e Sarah Altobello. La nomination non è eliminatoria e la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda lunedì 21 novembre.