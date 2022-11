Nella casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese ha deciso di chiudere definitivamente con Oriana Marzoli, dopo il flirt durato meno di una settimana. Tuttavia nella casa alcuni concorrenti continuano a fare domande in merito al loro rapporto, in particolare sulle loro notti sotto le coperte. Nella serata di sabato 26 novembre 2022, Charlie Gnocchi ha pronunciato delle frasi volgari sulla ragazza parlando con Antonino, venendo prontamente richiamato dalla regia.

Polemica su Charlie dopo le frasi su Oriana

Sabato 26 novembre Charlie Gnocchi si è lasciato andare a delle frasi volgari.

Immediatamente la regia del Grande Fratello Vip, sentendo tali commenti, ha subito richiamato il comico, dicendo: “Charlie!”.

Gnocchi a quel punto si è accorto di aver detto qualcosa di troppo spinto e, rivolgendosi ad Antonino, gli ha detto: “No, ma mica si è sentito tutto quello che ho detto. Non ci credo che il microfono sente tutte ste robe. No dai, stavo dicendo delle cose troppo sconce. Non pensavo le dessi solo 9 come voto, pensavo di più”.

Le frasi in questione sono poi apparse su Twitter: Charlie affermava che Oriana sarebbe una donna costantemente vogliosa. Immediatamente alcuni telespettatori social hanno chiesto dei provvedimenti della produzione contro il comico emiliano.

Oriana in crisi per l'allontanamento da Antonino

Mentre Antonino era intento a parlare con Charlie, la influencer invece si è confidata con Nikita e Luca Onestini.

In particolare Oriana ha rivelato di non stare bene e di non riuscire ad essere soltanto amica con Antonino. La donna ha poi aggiunto che nei giorni scorsi fingeva di stare bene, ma che in realtà ha tenuto tutto dentro fino a quando si è resa conto di non farcela più: “Sono entrata in questa casa come una ragazza a cui non frega nulla di nessuno, ma era solo una parte, io non sono questa e non posso fingere.

Con Antonino ho avuto un attaccamento, eravamo sempre insieme per due settimane. Non posso fuggire da lui qui dentro e lui dice che vuole solo essere mio amico adesso e io non posso, perché sarebbe falso e non mi va di farlo”.

Poi Oriana Marzoli ha parlato delle frasi sulla figlia di Spinalbese: "Non posso essere sua amica perché non sarebbe vero e non mi va di farlo.

Io gli ho chiesto scusa mille volte, ma lui dice che non può andare avanti. Tutto per la cosa delle mie frasi dopo che lui parlava della sua bambina. Ma non ci siamo capiti bene, io non volevo denigrare nulla. Mi dispiaceva solo che lui fosse giù di morale".