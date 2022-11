Mancano poche ore all'inizio della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip del 10 novembre e in rete c'è chi chiede delle punizioni per due concorrenti. In questi giorni, infatti, Oriana ha violato il regolamento del programma svelando ad Antonino chi erano i preferiti del pubblico prima del proprio ingresso. Attilio, invece, ha fatto arrabbiare i telespettatori facendo commenti considerati offensivi sulla stessa giovane venezuelana. Quella dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei due concorrenti appena citati, al momento rimane comunque solo una richiesta dei fan.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Da quando ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana si è fatta subito notare. Oltre a discutere con Antonella, la bella influencer ha attirato su di sé gli occhi degli uomini del cast, in particolare quelli di Antonino.

Non è un caso, infatti, che Giaele abbia fatto varie scenate di gelosia a Spinalbese dopo averlo visto sempre più vicino alla nuova arrivata.

Chiacchierando con il parrucchiere sul successo dell'edizione alla quale entrambi stanno partecipando, però, la venezuelana si è lasciata andare a delle rivelazioni che non avrebbe potuto fare.

Come hanno fatto notare alcun spettatori, la ragazza ha informato il coinquilino sulle preferenze del pubblico, parlandogli delle alte percentuali che George e Nikita ottengono al televoto ogni settimana.

Il regolamento del reality, però, prevede che chi è chiuso tra le mura di Cinecittà non sappia nulla sull'esterno, quindi anche a chi entra in corso è vietato raccontare certi dettagli.

Le richieste del pubblico del Grande Fratello Vip

Dopo che Oriana ha svelato ad Antonino i nomi dei concorrenti preferiti dal pubblico in questi quasi due mesi di Grande Fratello Vip (tra questi ci sarebbe anche Spinalbese), alcuni spettatori si sono esposti per chiedere un provvedimento disciplinare per una violazione del regolamento.

"Non voglio chiedere la squalifica o la nomination d'ufficio, ma è vero che ora lei ha compromesso l'andamento del gioco. Dire ad Antonino che è uno dei più forti, che Nikita e George fanno percentuali altissime invece Alberto no, o che Antonella sta perdendo consensi non è giusto", ha detto una fan, raccogliendo gli applausi virtuali di molte persone che guardano il reality di Canale 5.

La venezuelana, a quanto pare, piace al pubblico per come si sta comportando nella casa e per le tante dinamiche che sta regalando, ma le rivelazioni che ha fatto sull'esterno stanno facendo storcere il naso anche ai suoi sostenitori.

Lo 'scivolone' del giornalista al Grande Fratello Vip

Un altro concorrente per il quale gli spettatori del Grande Fratello Vip stanno chiedendo un provvedimento, è Attilio. Nelle scorse ore, infatti, il giornalista si è reso protagonista di quello che tanti fan hanno interpretato come una caduta di stile.

Parlando con Luca di Oriana, Romita ha detto: "Ma con una così ci faresti dei figli? Quando la guardo negli occhi questa ragazza penso solo a una cosa: che si può fare un giretto, una schiacciatina".

Onestini si è subito dissociato da queste affermazioni, dicendo che da una persona di livello come Attilio non se le sarebbe mai aspettate.

Un parere che stanno condividendo molti telespettatori del reality Mediaset, è che l'ex volto del Tg1 meriterebbe una punizione per quello che ha detto, avendo urtato la sensibilità di tante donne. "Deve uscire", "Mi vergogno di averlo salvato in passato", "Spero facciano qualcosa perché ha detto cose pesanti", questi sono alcuni dei commenti con i quali la gente ha chiesto un provvedimento per il giornalista.