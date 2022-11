Nella casa del Grande Fratello Vip sembra ormai essersi formata una nuova coppia, composta da Antonino Spinalbese e la nuova entrata, Oriana Marzoli. Nei giorni scorsi Edoardo Tavassi e Oriana hanno avuto una brutta discussione, dove Tavassi ha criticato la donna, appellandola come una ragazza costretta a fidanzarsi per emergere. Dopo la litigata tra Oriana ed Edoardo Tavassi, Marzoli si è arrabbiata con il suo nuovo compagno Antonino, accusandolo di non averla difesa.

Oriana furiosa con Antonino

Tutto è iniziato nel pomeriggio di giovedì 17 novembre, quando Oriana ed Edoardo Tavassi hanno discusso.

Dopo la lite, Oriana si è arrabbiata con Antonino che non ha preso le sue parti, dicendogli: “Io mi so difendere da sola è vero, ma volevo almeno il tuo appoggio. Dopo ho pianto e tu non c’eri lì con me. Inutile che ti alzi anche adesso e te ne vai, con me hai chiuso. Io non sono Giaele, basta, finisce qui”. Il malumore di Oriana è durato fino a venerdì 18 sera, quando la spagnola si è recata a letto, convinta che Spinalbese l’avrebbe seguita. Tuttavia Antonino è rimasto a stuzzicare Giaele, facendo così infuriare nuovamente la gieffina. Quando l'ex di Belen è arrivato in camera, Oriana l’ha rimproverato dicendogli: “Bravo, che bravo che sei. Torna qui inutile che ti alzi e te ne vai". Marzoli ha poi aggiunto che non le piace il comportamento di Antonino, che se ne va mentre stanno parlando, perchè non è educato.

Ad ogni modo il malumore tra i due si è poi risolto in poco tempo, in quanto dopo questo sfogo Antonino si è recato a letto e i due si sono nuovamente appartati sotto le coperte, lasciandosi andare ad alcuni momenti di intimità e confessioni intime.

Giale critica Antonino

Se da un lato Antonino sembra aver trovato la compagnia di Oriana nella casa del Grande Fratello Vip, d’altro lato Giaele De Donà sembra sempre più lontana.

Venerdì 18 sera, finito il gioco obbligo o verità, Giaele è andata in giardino con Micol, sfogandosi dell’atteggiamento di Antonino. Durante il gioco, l’ex compagno di Belen, ha definito Giaele come la più maleducata della casa e la ragazza si è offesa perchè non si rispecchia in questo aggettivo. Quando Antonino è uscito in giardino, De Donà ha chiesto nuovamente spiegazioni, e lui ha risposto dicendo che ad esempio Giaele ruba spesso le sigarette senza chiederle oppure dire grazie.

A tali motivazioni, la vippona ha risposto che preferiva essere appellata come permalosa piuttosto che maleducata. Insomma, pare che l’amicizia tra i due, all'inizio forse tramutatasi anche in sentimento, abbia subito una battuta d’arresto e le incomprensioni aumentano di giorno in giorno.