Edoardo Donnamaria ha lanciato un'inaspettata rivelazione mentre si trovava nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Mentre era insieme a Edoardo Tavassi, Luca Salatino e Attilio Romita ha affermato che, a detta sua, Patrizia e Luciano avrebbero avuto momenti di intimità. Il fratello di Guendalina non è rimasto stupito per le esternazioni del coinquilino e ha rivelato che anche secondo lui sarebbe successa questa cosa.

Grande Fratello Vip: per Edoardo Donnamaria, Patrizia e Luciano sarebbero stati in intimità

Poche ore prima della diretta del Grande Fratello Vip è emersa una notizia che potrebbe cambiare gli equilibri nella casa più spiata d'Italia e magari potrebbe essere affrontata nella nuova puntata in onda nella serata di lunedì 28 novembre, che già nella casa prevede un incontro inaspettato con un ex concorrente.

Infatti Alfonso Signorini potrebbe chiedere a Edoardo Donnamaria chiarimenti sulle dichiarazioni che ha fatto mentre stava scambiando quattro chiacchiere con Luca, Attilio ed Edoardo Tavassi. Il volto di Forum ha affermato che, secondo lui, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo avrebbero avuto momenti di intimità: "Mi sa che l'hanno fatto".

GF Vip: le parole di Edoardo su Patrizia Rossetti e Luciano Punzo

Edoardo Donnamaria non ha dato per certe le sue affermazioni e nel momento in cui il vippone ha esternato la cosa ai coinquilini della casa di Cinecittà presenti con lui in giardino, Tavassi non è rimasto stupito per le esternazioni di Edoardo, infatti ha affermato: ''Lo penso anch'io''. Sembrerebbe, secondo il parere dei due vipponi, che tra Patrizia e Luciano possa esserci un flirt in corso.

GF Vip, puntata del 28/11: Alfonso potrebbe chiedere chiarimenti a Edoardo, Patrizia e Luciano

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Edoardo Donnamaria a poche ore dalla puntata, è ipotizzabile che nella diretta di lunedì 28 novembre Alfonso Signorini mostri il filmato dei dialoghi intercorsi tra i due Edoardo, per avere delle delucidazioni e dei chiarimenti anche dai diretti interessati.

Durante la diretta Patrizia Rossetti e Luciano Punzo potrebbero essere chiamati a rispondere in merito al loro ipotetico flirt, l'ennesimo nato nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Al momento, però, non è chiaro se ci sia stato qualcosa fra i due vipponi, perché perlomeno in rete non sono presenti video che dimostrino un eventuale avvicinamento; tutto si basa solamente sulle dichiarazioni di Donnamaria.