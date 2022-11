Sale la tensione nella casa del Grande Fratello Vip al termine della puntata serale di questa settimana. Subito dopo la diretta in onda su Canale 5, Daniele Dal Moro ha perso le staffe nei confronti di alcuni dei suoi coinquilini rivelando poi di essere stato poco bene.

Spazio anche al crollo di Oriana che, al termine della diretta condotta da Alfonso Signorini, è scoppiata in lacrime e non ha nascosto la sua amarezza per l'evolversi della situazione con Antonino Spinalbese.

Daniele perde le staffe dopo la puntata del GF Vip (Video)

Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale di questa settimana del Grande Fratello Vip, c'è stato spazio per il duro sfogo di Daniele Dal Moro.

Il concorrente non ha gradito il comportamento assunto da Edoardo Donnamaria nel corso della diretta serale del reality show e, al termine della trasmissione, non ha nascosto la sua delusione, accusando il volto della trasmissione di Forum non pensare agli amici per difendere la sua fidanzata Antonella.

Ma non è finita qui, perché perdendo le staffe subito dopo la diretta, Daniele ha svelato anche il vero motivo della sua assenza del 21 novembre nella casa di Cinecittà.

L'ex tronista di Uomini e donne ha svelato di essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale in seguito a un malore.

"Ti garantisco che in questo momento dovrei stare solo tranquillo", ha sbottato Daniele parlando di quanto gli è accaduto nella giornata di ieri.

Oddio oltre l'ira veneta, abbiamo saputo da lui stesso anche che ieri sera Daniele è stato ricoverato d'urgenza e noi non eravamo a conoscenza #gfvip #incorvassipic.twitter.com/LfS5qzl8wG — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 22, 2022

Oriana scoppia in lacrime dopo la puntata del GF Vip

E poi ancora, subito dopo la diretta del GF Vip di questa settimana, c'è stato spazio anche per il crollo emotivo di Oriana Marzoli che, già sui titoli di coda della puntata serale del 21 novembre, ha mostrato dei segnali di cedimento.

La concorrente è scoppiata in lacrime e, subito dopo la fine della trasmissione, si è rifugiata in camera da letto, seguita da Antonino che ha provato a capire il perché di questa sua reazione.

A quel punto, la concorrente spagnola ha confessato di essere arrabbiata e delusa dall'atteggiamento dell'ex fidanzato di Belen.

Antonino affronta Oriana nella notte dopo la diretta del GF Vip

"Tu mi hai detto che il problema non sei tu, ma sono io: questa frase la dicevo ai ragazzi quando non mi interessava più conoscerli", ha sentenziato Oriana che non ha gradito il modo in cui Antonino ha parlato del loro avvicinamento in casa durante la diretta con Alfonso Signorini.

A quel punto Antonino ha preso in mano le redini della situazione e ha provato a tranquillizzare Oriana, rivelandole che in questo momento non riesce a lasciarsi andare al 100% per mezzo delle telecamere.

"Non riesco a lasciarmi andare, sono un padre", ha confessato l'ex compagno di Belen Rodriguez.