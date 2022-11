Alberto De Pisis è stato criticato sui social. Il concorrente milanese, parlando con Oriana Marzoli, ha definito Daniele Dal Moro "sordomuto" poiché non esprimere mai il suo pensiero circa quello che accade all'interno del GFVip7. Il commento espresso da Alberto non è piaciuto al web, tanto che hanno invitato il 27enne a non commettere determinati scivoloni.

La conversazione fra Oriana e Alberto

Durante la 17esima puntata del GFVip7, andata in onda lunedì 14 novembre su Canale 5, Daniele Dal Moro è stato al centro di un "triangolo amoroso" fra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.

Il giorno seguente la messa della puntata, Oriana si è ritrovata a parlare con Alberto di quanto accaduto la sera precedente. Nello specifico, Oriana ha spiegato di avere chiarito la sua posizione con Daniele: "Mi sono scusata con lui". Stando a quanto riportato da Marzoli, il coinquilino non ha creduto nella sua buona fede.

A quel punto, Alberto De Pisis ha confidato di essersi già annoiato con la dinamica del "triangolo amoroso". Su Daniele Dal Moro, il 27enne milanese è stato piuttosto pungente: "Troppe attenzioni a chi non merita. Sembra sordomuto, non parla, non dice le cose..."

Alcuni utenti del web non gradiscono le parole di De Pisis

Le parole di Alberto De Pisis non sono affatto piaciute ai telespettatori della diretta h24.

Su Twitter, un utente si è detto deluso per le affermazioni del 27enne milanese. Un telespettatore ha chiosato: "Alberto ti amo, ma questi scivoloni non li accetto".

Un altro utente invece ha dato un consiglio al concorrente: "Le parole hanno un peso e bisogna ricordarselo sempre".

Al momento non è chiaro come si comporterà il GFVip 7.

Non è escluso che nella prossima puntata del Reality Show, Alfonso Signorini non mandi in onda la clip riguardante Daniele e non rimproveri Alberto per la parola giudicata "sensibile".

Daniele, Oriana e Antonino a confronto

I tre concorrenti sono stati chiamati dal conduttore in Super Led. Uno di fronte all'altro, Daniele ha ribadito di non provare interesse nei confronti di Oriana.

Secondo Marzoli, invece, il coinquilino non ha gradito che lei scherzasse con Antonino. Inoltre, la concorrente venezuelana ha sostenuto che i toni di Dal Moro sono stati aggressivi. Sebbene Signorini abbia mostrato a Daniele i baci scambiati fra Antonino e Oriana, il diretto interessato ha ribadito di non essere un ragazzo che perde facilmente la testa per una ragazza. Inoltre, il concorrente veneto ha ribadito di non essere interessato alla nuova concorrente.

A quel punto, il presentatore del GFVip7 ha chiesto ad Oriana di scegliere fra Antonino e Daniele. La concorrente, anziché glissare, con la mano ha indicato Spinalbese.