La 16^ puntata del GFVip7, in onda giovedì 10 novembre su Canale 5, non è stata facile per Antonella Fiordelisi. La concorrente è stata messa al corrente di un confessionale di "fuoco" di Micol Incorvaia in cui ha dichiarato di essere stata cercata fino a quest'estate da Edoardo Donnamaria. Nel post-puntata Antonella ha sostenuto di essersi sentita mancata di rispetto sia da Micol che da Edoardo.

Lo sfogo di Fiordelisi

In puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante un confessionale di Micol. La giovane ha spiegato che fra lei ed Edoardo ci sono stati contatti fino alla scorsa estate.

In particolare, Donnamaria l'ha contattata ripetutamente sui social per chiedere un incontro. Inoltre, Incorvaia ha parlato di un ultimo incontro avvenuto in macchina, in cui Edoardo ha fatto di tutto per conquistare Micol.

Antonella Fiordelisi non ha fatto gradito le parole della coinquilina: "Sono schifata". Successivamente la 24enne campana si è lasciata andare ad un duro sfogo nel post-puntata del GFVip7: "Micol mi ha profondamente mancato di rispetto". Antonella ritiene che il confessionale di Incorvaia in cui rivela dei retroscena su lei ed Edoardo sia stato di cattivo gusto. A tal proposito, Fiordelisi non ha fatto nulla per nascondere il suo fastidio: "Mi hai mancato di rispetto anche tu", Antonella ha detto a Donnamaria.

Secondo la influencer campana, Edoardo non può paragonare il flirt avuto con Micol a quello che lei ha avuto con il suo ex Gianluca, poiché tra loro si tratterebbe solo di un'avventura.

Edoardo Donnamaria cerca di chiarire con Antonella, ma lei lo 'caccia' dalla stanza

Dopo avere ascoltato la posizione di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti.

Il volto di Forum ha cercato di far capire che Antonella sta sbagliando ad avercela con lui: "Capisco che ti da fastidio, ma non puoi prendertela con me". Nonostante Donnamaria si sia giustificato per l'ennesima volta, Fiordelisi ha rincarato la dose. Nello specifico, la concorrente campana ha insinuato che Edoardo abbia cercato Micol quest'estate solamente perché non aveva nessuna ragazza con cui trascorrere le vacanze.

Il confronto-scontro nel post-puntata dei "Donnalisi" si è concluso con un nulla di fatto. La 24enne infatti ha "cacciato" Donnamaria dalla stanza, invitandolo a dormire in un altro letto. Dopo la notte trascorsa a discutere e cercare un chiarimento, Edoardo ha cambiato stanza mentre Antonella si è ritrovata a dormire con Oriana anche se tra le due non scorre affatto buon sangue. In puntata, Fiordelisi ha avuto da ridire anche sull'atteggiamento della influencer venezuelana.