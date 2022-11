Nel corso della 19^ puntata del Grande Fratello Vip 7, è stato dedicato un ampio blocco alla situazione che si è venuta a creare tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. In seguito alla decisione del 27enne ligure di interrompere la conoscenza, Oriana è scoppiata in lacrime. Per Sonia Bruganelli la reazione della concorrente venezuelana sarebbe stata esagerata, ma Edoardo Donnamaria nel corso di una pausa pubblicitaria ha fornito un retroscena su Marzoli.

Che cos'è accaduto in puntata?

La prima parte della puntata è stata dedicata ad Antonino e Oriana.

Il 27enne ligure ha confermato di voler interrompere la conoscenza con la coinquilina, poiché ritiene che non sia la donna adatta a lui. Dopo aver sentito alcuni confessionali di Antonino, Oriana è scoppiata in lacrime e ha mandato a quel paese il coinquilino.

Secondo Sonia Bruganelli la reazione di Marzoli sarebbe eccessiva. A detta dell'opinionista del Grande Fratello Vip 7, Oriana starebbe passando per quella che s'innamora dopo due settimane.

Il retroscena di Edoardo Donnamaria su Marzoli

Durante la pausa pubblicitaria Edoardo Donnamaria ha spezzato una lancia a favore della coinquilina venezuelana. Parlando con Patrizia Rossetti, il diretto interessato ha affermato: "Oriana non sta recitando".

Successivamente Donnamaria ha riferito che Oriana non ha reagito in quel modo solamente per le parole di Antonino, ma anche per una cosa accaduta prima di entrare al Reality Show: "E' uscita due mesi fa da una relazione di quattro anni. Il fidanzato ora si deve sposare con una".

A quel punto Patrizia ha sostenuto che Marzoli dovrebbe dire realmente come stanno le cose, in modo da non far passare la sua reazione come esagerata.

Antonino Spinalbese spara a zero su Giulia Salemi

Antonino Spinalbese è stato criticato per come ha chiuso la conoscenza con Oriana Marzoli.

Mentre Sonia Bruganelli ha spezzato una lancia a favore dell'ex compagno di Belen, Giulia Salemi ha letto il tweet di un telespettatore in cui Spinalbese viene definito un mezzo uomo.

A tal proposito, Antonino ha riferito di ascoltare solamente il giudizio di Bruganelli: "Lei non fa la moralista con frasi fatte". Nei confronti di Salemi invece, Antonino è stato più pungente: "Non tratto male le donne".

Al momento delle nomination segrete, Antonino Spinalbese ha punzecchiato con tono ironico di voler nominare Giulia Salemi: "Lei legge solo i tweet". In replica, la influencer italo-persiana ha ribadito di leggere i commenti dei telespettatori. Secondo Giulia, Spinalbese dovrebbe prendere i giudizi contro di lui come un campanello d'allarme. Al tempo stesso Salemi si è detta sicura che il 27enne avrà modo di far ricredere i telespettatori.