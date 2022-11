Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto uno scambio di opinioni al Grande Fratello Vip 7. Nello specifico, la 24enne campana ha ammesso di essere gelosa nel vedere il suo attuale fidanzato ridere e scherzare come se nulla fosse con la sua ex fiamma Micol Incorvaia. Parlando di un'ipotetica relazione lontano dai riflettori, i due fidanzati si sono trovati in disaccordo su alcuni punti.

Edoardo stufo della gelosia di Antonella

Venerdì 25 novembre, Donnamaria e Antonella si sono ritrovati a parlare in cucina insieme a Edoardo Tavassi.

La influencer ha spiegato di essere abituata a tenere sotto controllo il cellulare del suo fidanzato. In disaccordo, Edoardo ha precisato che all'interno di uno smatphone spesso c'è la vita di una persona: "Te lo devo dare in mano per cosa? Perché tu non ti fidi e devi controllare su Instagram chi mi scrive?". A quel punto il diretto interessato ha dichiarato che non lascerà mai controllare il suo telefono ad Antonella. A tal proposito, il volto di Forum ha fatto una riflessione personale: "Le relazioni, quelle vere, si basano sulla fiducia e non sul controllo".

Il punto di vista di Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha ammesso che non riesce a vedere il suo fidanzato ridere e scherzare con la sua ex: "E' come se mi vedessi con Gianluca".

In disaccordo, però, Edoardo Donnamaria ha fatto notare che tra lui e Micol non c'è più attrazione fisica ma solamente amicizia mentre l'ex di Antonella ha dichiarato di essere ancora innamorato di lei. Non convinto Fiordelisi ha ribadito il suo punto di vista, spiegando che i suoi fidanzati non devono essere amici delle proprie ex [VIDEO].

Edoardo Donnamaria ancora una volta non si è trovato d'accordo con Antonella, tanto da affermare che è rimasto in ottimi rapporti con una sua ex. A quel punto Antonella Fiordelisi ha replicato piccata: "Vorrà dire che una volta finita ques'esperienza mi farò gli affari miei".

Il commento di alcuni utenti del web

Edoardo Tavassi che ha assistito alla conversazione fra i due fidanzati ha cercato di prendere le difese di Donnamaria.

In particolare, Tavassi ha spiegato che anche lui è rimasto in ottimi rapporti con una sua ex tanto che continuano a vivere sotto lo stesso tetto.

Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso un commento su quanto accaduto. La maggior parte dei telespettatori del Reality Show hanno spezzato una lancia a favore di Edoardo Donnamaria: "Lui sta facendo un discorso serio e con sani principi". Un altro utente si è detto sicuro che lontano dal Grande Fratello Vip 7, Edoardo e Antonella passeranno ore a litigare per l'eccessiva gelosia di lei.

Infine, c'è anche chi ha invitato Donnamaria ad allontanarsi dalla 24enne prima che il rapporto diventi morboso.