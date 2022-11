George Ciupilan, Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono stati protagonisti di un blocco nella 14esima puntata del GFVip7. L'argomento affrontato in studio è stato uno sfogo che Matteo (ex fidanzato della modella) aveva rivolto al suo amico George Ciupilan, dopo che quest'ultimo lo aveva definito "un conoscente". In puntata, però, è stata avanzata l'ipotesi che le sue parole potessero essere rivolte all'ex Nikita. Nel post-puntata Matteo ha espresso alcuni suoi pensieri e ha pubblicato una chat scambiata tempo fa con la ex.

Le parole di Matteo indirizzate all'amico George

Per capire cos'è accaduto, bisogna fare un passo indietro.

Nella precedente puntata del GFVip7, Signorini ha indagato sulla complicità fra Nikita e George. Il conduttore aveva chiesto a Ciupilan se ci fossero le basi per intraprendere una frequentazione. A quel punto George aveva risposto che Nikita è l'ex fidanzata di una persona che conosce molto bene. Dunque, per i suoi principi non corteggerebbe mai l'ex compagna di un suo amico.

Dopo tali affermazioni, Diamante si è lasciato andare a uno sfogo sui social in cui ha ribadito di non avere mai posto dei paletti alla frequentazione tra i due. Matteo sarebbe rimasto male solo di essere stato definito "un conoscente" da Ciupilan.

Lo sfogo dell'ex di Nikita

Durante la 14esima puntata del Reality Show, Signorini ha mostrato a Nikita e George lo sfogo di Matteo Diamante.

La prima a prendere parola è stata la modella: "Non posso uscire con i suoi amici, non posso frequentare i suoi amici o uscire con persone della stessa regione". A tal proposito, la concorrente ha sostenuto che il suo ex è molto geloso anche se la relazione è giunta al capolinea anni fa.

A quel punto Nikita ha tagliato corto sulle parole del suo ex: "Personalmente non darei nemmeno visibilità a questa persona".

Terminata la diretta, Matteo ha fornito la sua versione dei fatti e ha precisato che nei confronti della sua ex nutrirà sempre un certo affetto. Diamante, per testimoniare la veridicità della sue parole, ha postato alcuni messaggi scambiati con Nikita.

Inoltre ha fatto notare di avere archiviato la conversazione senza mai rispondere all'ultimo messaggio della sua ex: "Farmi passare da uomo del Medioevo proprio no".

Infine ribadito che lo sfogo era indirizzato a George ed è stato travisato. Sulla base di quanto accaduto Diamante si è complimentato con George per avere specificato di non avere mai subito "pressioni" se si fosse avvicinato a Nikita Pelizon. Infine, Matteo Diamante ha tagliato corto: "Non mi vuole sentire perché io so la verità e fa paura quella".