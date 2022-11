Durante la 19^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi hanno avuto uno scambio di opinioni contrastanti: la prima ha criticato Oriana Marzoli per la reazione avuta dopo la fine della conoscenza con Antonino Spinalbese mentre la seconda ha spezzato una lancia a favore della concorrente venezuelana. Terminata la diretta, Bruganelli ha messo dei like ad alcuni commenti in cui veniva criticata Salemi.

I movimenti social dell'opinionista

Nella puntata di lunedì 28 novembre, Sonia Bruganelli ha punzecchiato Giulia Salemi per il look scelto durante la diretta.

Secondo l'opinionista, la collega starebbe puntando tutto sull'aspetto fisico. Successivamente le due hanno avuto uno scambio di opinioni acceso: Sonia non ha gradito che Giulia legga solamente i commenti social che i telespettatori del Reality Show si vogliono sentir dire.

A quanto pare Sonia Bruganelli non ha gradito l'atteggiamento di Salemi, tanto da continuare ad esprimere il proprio disappunto nel post-puntata. Su Twitter, la moglie di Paolo Bonolis ha messo un like ad un commento contro la fidanzata di Pierpaolo Pretelli: "Sonia è l'unica vera voce della coerenza". Un altro post che ha attirato l'attenzione dell'opinionista afferma testuali parole: "Sonia che asfalta Oriana e Giulia in due secondi.

La amo follemente". In un altro commento invece, un telespettatore ha condiviso il pensiero di Bruganelli: "Giulia è come la volpe che cerca consensi sui social, Sonia non ha bisogno e dice ciò che pensa".

La reazione di Giulia Salemi

Al momento Giulia Salemi ha preferito non replicare alle frecciatine ricevute da Sonia Bruganelli.

Nelle precedenti puntate del Grande Fratello Vip 7, tra le due donne c'era stata già qualche scaramuccia.

In un'intervista la produttrice televisiva aveva precisato di non avere nulla contro con la collega. Gli ultimi episodi avvenuti nella 19^ puntata del reality show però lasciano trapelare che ci sia una certa antipatia.

Il commento di alcuni telespettatori

Su Twitter, alcuni telespettatori hanno spezzato una lancia a favore della influencer: "In un mondo di maschilisti e finti puritani, Giulia si alza in piedi per difendere un'altra donna". Un altro ha ricordato a Sonia Bruganelli che Giulia pochi giorni fa, è stata invitata al Quirinale per la parlare della violenza sulle donne. Un telespettatore con ironia ha chiosato: "Giulia Salemi sta urlando la verità".

Secondo un telespettatore del Grande Fratello Vip 7, Salemi merita di essere opinionista all'interno del reality show: "L'unica che vede la realtà come è, punto".