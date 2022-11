Oggi, giovedì 3 novembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra le tante anticipazioni che stanno circolando qualche ora prima della diretta, spicca quella su un provvedimento disciplinare che la produzione ha deciso di prendere all'ultimo momento nei confronti di Edoardo. Sempre questa sera, sei nuovi concorrenti entreranno nella casa e uno dei "veterani" sarà eliminato definitivamente per volere del pubblico. Focus anche su Giaele e sui tanti momenti di intimità che si sta concedendo con Antonino nonostante sia sposata.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello Vip

Quella che sarà trasmessa stasera su Canale 5, sarà una puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena.

Gli spoiler che stanno impazzando in rete da qualche ora, fanno sapere che i concorrenti saranno messi a dura prova da svariati argomenti, compreso l'esito del televoto a quattro che decreterà il nome del nuovo eliminato.

Un'anticipazione inaspettata, però, riguarda un protagonista in particolare, un ragazzo che alcuni giorni fa si è lasciato andare ad esternazioni discutibili su una tematica seria come la pandemia che da oltre due anni sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Edoardo Donnamaria, infatti, di recente è stato sorpreso dalle telecamere mentre sosteneva che il Covid-19 non sarebbe stato così grave come molti dicono: "Alla fine non è successo chissà cosa, non ha fatto tutti questi danni".

Queste parole hanno scatenato la protesta degli spettatori, che hanno chiesto ed ottenuto che il giovane venisse punito per aver detto cose non vere e soprattutto molto gravi.

La produzione ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti del vippone, anche se ancora non si sa di cosa si tratta (sarà svelato durante la diretta di giovedì 3 novembre).

Novità sul flirt Giaele-Antonino al Grande Fratello Vip

Edoardo scoprirà tra poche ore che "punizione" è stata pensata per lui e per le cose che ha detto sul Coronavirus: il concorrente potrebbe finire di diritto in nomination oppure in un televoto flash in cui verrebbe chiesto al pubblico di decidere del futuro del ragazzo all'interno della casa.

Sempre nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 3 novembre, un inquilino lascerà definitivamente il gioco. Il meno votato tra Pamela, Carolina, George e Patrizia sarà eliminato. Secondo i sondaggi web, a rischiare maggiormente sarebbero Prati e Marconi.

In diretta, però, Alfonso Signorini affronterà anche un altro argomento che sta appassionato i telespettatori: il flirt tra Giaele e Antonino.

Il conduttore chiederà ai due spiegazioni sui tanti momenti di intimità che stanno vivendo tra le mura di Cinecittà, ma aggiornerà anche l'influencer su quello che sta facendo il marito Brad in sua assenza.

Sei nuovi protagonisti al Grande Fratello Vip

Oggi, giovedì 3 novembre, nella casa entreranno ben sei nuovi concorrenti.

I siti e le riviste di Gossip hanno anticipato i nomi dei personaggi famosi che a partire da questa sera potrebbero iniziare l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Nel gruppo di vipponi, dunque, starebbero per esordire: Luca Onestini (ex gieffino e protagonista di molti reality-show anche all'estero), Luciano Punzo (single di Temptation Island e modello), Edoardo Tavassi (ex naufrago dell'Isola dei Famosi e fratello dell'influencer Guendalina), Oriana Marzoli (indossatrice sudamericana dal carattere vivace), Micol Incorvaia (sorella di Clizia ed ex fiamma di Edoardo Donnamaria, che pare voglia riconquistare a tutti i costi nonostante la presenza di Antonella Fiordelisi) e Sarah Altobello (ex isolana e sosia italiana di Melania Trump).