Il Grande Fratello Vip torna in onda lunedì 5 dicembre con una nuova puntata in diretta tv su Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini prosegue con l'appuntamento singolo in prima serata e nel corso della prossima puntata serale è prevista anche un'eliminazione diretta dal cast.

A differenza di quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane di messa in onda del reality show, saranno ripristinate le eliminazioni e per uno dei concorrenti in gioco ci sarà il momento di dire addio al cast in maniera definitiva.

Il 5 dicembre torna il Grande Fratello Vip in prime time

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 7 rivelano che lunedì 5 dicembre sarà trasmessa una nuova puntata in diretta su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci sarà il racconto di quanto è accaduto nel corso della settimana, con tutte le dinamiche e gli intrighi tra i vari concorrenti che stanno portando avanti questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.

Nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione definitiva dal cast della trasmissione Mediaset.

Prevista un'eliminazione diretta: anticipazioni Grande Fratello Vip del 5 dicembre

Rispetto a quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane, quando alcuni televoti sono stati sospesi per i casi Covid-19 che ci sono stati in casa, in questa nuova puntata del GF Vip di lunedì 5 dicembre 2022 ci sarà spazio per l'uscita di scena di uno dei concorrenti.

Tre gli inquilini della casa di Cinecittà che sono al televoto e che rischiano di essere eliminati definitivamente dal cast di questa settima edizione.

Trattasi di Patrizia Rossetti, Luciano Punzo e Micol Incorvaia. Come ha anticipato Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata serale, questa volta per uno dei tre al televoto arriverà il momento di abbandonare il gioco e uscire di scena dal cast.

Patrizia a rischio eliminazione dal cast del GF Vip del 5 dicembre

Tra i tre vipponi al televoto colei che rischia maggiormente è Patrizia Rossetti.

La conduttrice televisiva, negli ultimi giorni, si è resa protagonista di una serie di scivoloni fatti nei confronti di Micol Incorvaia, in quanto Patrizia e Wilma hanno offeso Micol per il suo aspetto fisico.

Le due concorrenti sono state sonoramente bacchettate da Alfonso Signorini e dalle opinioniste nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip e lunedì prossimo Patrizia potrebbe essere punita dal pubblico da casa con l'eliminazione definitiva dal cast di questa settima edizione.