Dopo aver fatto una scenata di gelosia per un innocente duetto al karaoke tra Micol ed Edoardo, l'altra sera Antonella ha ribadito il pensiero che ha sulla coinquilina del Grande Fratello Vip. Confidandosi con Tavassi, l'influencer ha ammesso di non sopportare la presenza di Incorvaia nella casa e di non fidarsi ciecamente del fidanzato, al quale ha anche detto che se farà qualcosa che per lei supererà il limite, lo lascerà senza pensarci troppo.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

La gelosia di Antonella si è manifestata anche l'altra sera quando, confrontandosi con Tavassi sull'amore in generale, la giovane ha fatto sapere di non concepire un rapporto d'amicizia tra il suo fidanzato e una ex.

I due hanno parlato davanti ad Edoardo, che a un certo punto è intervenuto per ribadire che per Micol prova solamente affetto.

Fiordelisi non ha voluto sentire ragioni e ha avvisato Donnamaria che se non si comporterà bene, o meglio se non farà come vuole lei, interromperà la loro relazione immediatamente.

"Appena vedo una cosa che non mi piace, lo lascio. Sono fatta così e non me ne frega niente", ha esordito la giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 26 novembre.

L'ultimatum al compagno di Grande Fratello Vip

"Non ridere, guarda che ti lascio veramente", ha sbottato Antonella mentre Donnamaria sorrideva delle sue parole.

La concorrente del Grande Fratello Vip, poi, ha ammesso di non fidarsi totalmente del compagno, anche perché stanno insieme da circa un mese e tante cose di lui non le conosce.

"Non mi fido al cento per cento di lui, e poi sono convinta che il mio fidanzato non deve essere amico di una ex", ha detto ancora Fiordelisi davanti ad un attonito Tavassi.

Anche se è quasi sicura che tra Edoardo e Micol non ci sia più nulla, neppure un'attrazione fisica, la 24enne non vuole che abbiano un rapporto, neanche una semplice amicizia dovuta alla convivenza forzata nella stessa casa.

"Sarò pure immatura, ma le storie le voglio come dico io altrimenti niente", ha aggiunto la vippona tra le mura di Cinecittà.

Rumor su un bacio al femminile al Grande Fratello Vip

Edoardo non si è lasciato intimorire dall'ultimatum di Antonella e ha ribadito che per lui Micol è solo una persona alla quale vuole bene e che conosce da anni.

Questa discussione, però, è stata fatta quando Incorvaia non era presente quindi non si conosce la sua opinione su quello che Fiordelisi ha detto al suo ex, ovvero che non devono essere neppure amici altrimenti lei lo lascerà.

La bella siciliana, infatti, nelle ultime ore è stata al centro del gossip per un motivo diverso dai "donnalisi": Attilio, infatti, ha svelato a Charlie che tra Micol e Giaele ci sarebbe stato un lungo bacio sotto le coperte, un'effusione che ha definito "la più lunga del mondo".

Romita ha anche sostenuto che entrambe le concorrenti del Grande Fratello Vip avrebbero ammesso questo contatto fisico, anche se con un po' d'imbarazzo soprattutto da parte della sorella di Clizia.

Al momento, però, non è ancora trapelato il video che dimostri che quello che ha raccontato Attilio sia successo veramente: i fan sono in attesa di guardare con i loro occhi l'avvicinamento tra due protagoniste assolute della settima edizione del reality Mediaset.