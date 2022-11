Prosegue nella casa del Grande Fratello Vip la vita dei vipponi. Dopo la movimentata puntata di lunedì 21 novembre 2022, i concorrenti del loft di Cinecittà non si fanno mancare nuovi scontri e confronti. Poche ore fa, nella mattinata di martedì 22 novembre, Antonella mentre parlava con Oriana e Sarah, si è lasciata andare a dei commenti su Nikita Pelizon, arrivando persino a dire di non voler più parlare con la modella.

Grande Fratello, Antonella critica Nikita

Tutto è iniziato poche ore fa, quando i vipponi stavano facendo la spesa settimanale. Sarah, Antonella e Oriana, decidono di intraprendere una seduta di gossip e al centro delle loro chiacchiere vi è Nikita: le tre vip si mostrano molto critiche nei suoi confronti e commentano in particolare il modo di rispondere, alle volte troppo piccato di Nikita.

La prima a criticare è stata Antonella, dicendo: “A me da fastidio quando risponde così”, facendo riferimento alla puntata di lunedì 21 novembre. Fiordelisi si dice infastidita dell’atteggiamento, dicendo che dopo il confessionale di Nikita, in collegamento con Luca Onestini, la modella avrebbe risposto male ad una sua curiosità. Antonella continua a rincarare la dose contro Nikita, dicendo: “Ha ragione Antonino, sta uscendo fuori per quello che è. Io non ci voglio più avere nulla a che fare con lei. E vi dico anche che a Luca Onestini di lei non frega nulla”. Anche Sarah dice la sua sulla sua coinquilina, raccontando l’evoluzione del loro rapporto, dicendo che all’inizio erano molto in sintonia, ma da qualche giorno Sarah avverte una forte distanza da Nikita.

Infine stizzita, Antonella conclude dicendo: “Io sono qui con lei da due mesi, non mi è mai stata antipatica, ma non riesco a legarci con lei”.

Ascolti tv puntata GFVip del 21 novembre 2022

Lunedì’ 21 novembre è andata in onda la 18esima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme all'opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

L’appuntamento è stato ricco di colpi di scena, come il videomessaggio del padre di George, la sorpresa per Giaele da parte di Taylor Mega, molti confronti e anche tante discussioni nella casa più spiata d’Italia. L’appuntamento, conclusosi poi con la nomination, non eliminatoria di Niktia, Giaele, Charlie Gnocchi e Luca Salatino ha totalizzato 2.881.000 spettatori, con uno share del 23.09%.

A trionfare la sfida in termini d’ascolti è stata la partita dei Mondiali di Calcio in onda su Rai 1, che ha totalizzato 4.555.000 spettatori, con uno share del 21.16%. La prossima puntata del programma andrà in onda lunedì 28 novembre, dove il vippone più votato si aggiungerà all’immune Edoardo Tavassi.