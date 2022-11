Reazione stizzita da parte di Antonella Fiordelisi ai fischi che ha ricevuto nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 14 novembre. Parlando con Edoardo dopo la fine della diretta, la ragazza ha detto che d'ora in avanti non commenterà vicende che non la riguardano, così nessuno potrà attaccarla dallo studio. L'influencer, poi, ha fatto una differenza tra il pubblico che le manda messaggi aerei e quello che applaude contro di lei, come quando si è confrontata con Guendalina Tavassi.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Quella che è andata in onda lunedì 14 novembre, è stata una puntata del Grande Fratello Vip molto difficile per Antonella. In più occasioni, infatti, la ragazza è stata criticata per il suo modo di fare, soprattutto nei confronti del fidanzato Edoardo.

Dal faccia a faccia che ha avuto con Guendalina Tavassi in giardino, poi, ne è uscita "perdente", questo almeno secondo la maggior parte dei telespettatori che hanno commentato il battibecco sui social network.

La giovane, ad esempio, è stata corretta da Signorini in una citazione che ha fatto in lingua latina per cercare di zittire l'influencer romana che aveva di fronte.

La 24enne, dunque, durante la puntata è stata fischiata spesso dal pubblico presente in studio, che non ha perso neppure l'occasione per applaudire a chiunque andasse contro Fiordelisi.

Il commento alla fine del Grande Fratello Vip

I tanti fischi che ha ricevuto, non hanno lasciato indifferente Antonella che, subito dopo la puntata, si è sfogata con Edoardo.

A Donnamaria che cercava di farla ragionare sui suoi modi di fare a volte un po' irruenti che possono indispettire la gente a casa, la concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha fatto sapere: "Il pubblico ha applaudito sempre contro di me, ma io non so fingere, non sono come quelle vipere che stanno zitte e poi sputano veleno".

"D'ora in poi, però, non dirò più nulla e lascerò parlare gli altri. Mi sono stancata di passare per la strega di turno. In puntata starò zitta così non mi potranno più fischiare", ha aggiunto l'influencer visibilmente infastidita dal cambio di preferenze dei telespettatori, che all'inizio dell'edizione la adoravano e ora sembrano non sopportarla più.

"Farò uno sciopero del silenzio su tutto ciò che non mi riguarda, parlerò solo con chi dico io", ha concluso Fiordelisi tra le mura di Cinecittà.

L'attacco di Guendalina alla concorrente del Grande Fratello Vip

"Io mi baso sugli aerei che ricevo, che sono tanti. Quello è il vero pubblico, non quello dello studio che non mi capisce", ha detto ancora Antonella la sera del 14 novembre.

A provare la giovane, è stato anche il confronto in casa con Guendalina che, dopo aver incontrato il fratello Edoardo, ha voluto "mettere i puntini sulle i" su un discorso che la giovane ha fatto pochi giorni fa.

Le due si sono scontrate a lungo e sono arrivate a dirsi cose poco carine come "stupida e ignorante", parole che Signorini ha voluto ridimensionare quando l'influencer Tavassi ha apostrofato la concorrente del Grande Fratello Vip come "tontonella".

Rientrata a casa dopo la diretta, la romana ha usato Instagram per informare fan e curiosi del fatto che sarebbe stata Antonella la prima a darle della stupida e che lei si sarebbe soltanto difesa.

"Quella ragazza è spocchiosa, arrogante, presuntuosa e finta saccente. Le interessano solo i follower", ha detto Guendalina dopo il faccia a faccia con la 24enne che dopo la puntata ha continuato a ribadire che lei non avrebbe attaccato nessuno, anzi si sarebbe difesa da un brutto teatrino studiato ad arte per avere spazio in diretta su Canale 5.