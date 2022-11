Tra le coppie che si sono formate al Grande Fratello Vip 7 c'è quella composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due, si sono conosciuti nella casa di Cinecittà, dopo qualche incertezza iniziale, hanno deciso di dichiarare reciprocamente il loro amore.

Tuttavia, da quando Micol Incorvaia è diventata una nuova concorrente del reality-show, qualcosa sembra essersi incrinato fra Edoardo ed Antonella. Quest'ultima, infatti, continua a provare gelosia verso l'ex fiamma dell'attuale fidanzato e, di recente, ha affermato che non si fida fino in fondo della situazione.

Antonella non si fida di Edoardo Donnamaria

Antonella è gelosa di Micol. Fiordelisi, infatti, in diverse occasioni ha discusso con Edoardo, soprattutto quando questi si è avvicinato all'ex fidanzata. Anche durante la serata karaoke di giovedì 24 novembre, Antonella non ha gradito la performance di Donnamaria insieme ad Incorvaia.

Durante la giornata di sabato 26 novembre, mentre si trovava in Cucina, Antonella si è confrontata con Edoardo Tavassi e Donnamaria, i quali hanno provato a far cambiare idea all'ex atleta in merito alla sua gelosia verso Micol.

Donnamaria ha esordito dicendo: "Se tu ti fidi di me, non c'è nessun problema". Lo speaker radiofonico ha poi sottolineato di non avere nulla da nascondere e di non provare più alcun sentimento per Micol.

Ha aggiunto che recrmina ad Antonella solo il fatto di non aver capito la sua esigenza di non raccontare troppo nel dettaglio la relazione che ha avuto con Incorvaia.

A questo punto è intervenuto Edoardo Tavassi, il quale ha detto che Donnamaria è realmente innamorato di Antonella. In particolare, ha consigliato a Fiordelisi di non impuntarsi troppo sull'amicizia che il fidanzato ha con Micol.

Infatti è palese che non vi sia più alcuna attrazione tra di loro.

Tavassi ha poi detto ad Antonella di essere più gentile con Incorvaia poiché quest'ultima non è per niente contenta quando viene respinta a malo modo dall'ex schermitrice.

Fiordelisi ha ribattuto dicendo che, a suo parere, nessuna donna sarebbe contenta di vedere il suo fidanzato accanto alla ex, anche se solo per cantare al karaoke.

Quindi ha sottolineato: "Forse non mi fido abbastanza di Edoardo".

Quando Tavassi si è allontanato, Donnamaria ha provato ad avere un dialogo con Antonella, ma lei ha preferito evitare, dicendo che preferiva rimanere da sola.

Donnamaria difende Micol

Nella serata di venerdì 25 novembre, Micol ha detto che si sente presa di mira nella casa del GF Vip, soprattutto da Antonella. Edoardo ha spezzato una lancia in favore dell'ex, affermando: "Io la capisco, la situazione è scomoda e fastidiosa". Ha aggiunto però che, secondo lui, non è il caso di arrabbiarsi e di avere reazioni esagerate come quella di Incorvaia durante la serata karaoke.

Antonella ha replicato sottolineando che, in realtà, Micol non si riferiva solo a lei ma anche ad altri coinquilini. A questo punto, Donnamaria ha preso le parti della sua ex, invitando la fidanzata a non accanirsi troppo nei confronti della 29enne siciliana.