Nella casa del Grande Fratello Vip è innegabile l’attrazione e la nascita di una nuova coppia, formata da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. I due, dopo la puntata di lunedì 21 novembre, dopo aver discusso in diretta, si sono poi rifugiati nuovamente sotto le coperte. Questa volta però, oltre a scambiarsi dei teneri baci, Antonino si è messo a piangere, senza però spiegare il reale motivo di questa crisi.

Oriana si sfoga con Antonella, raccontando la crisi di Antonino: 'Ha pianto senza dirmi nulla'

Nella giornata di martedì 22 novembre, Oriana si è confidata con Antonella Fiordelisi, raccontando cosa era successo la notte.

Marzoli, confidandosi con la sua amica ha detto: “Amore, è stato molto strano. Eravamo noi due a letto e lui piangeva accanto a me. Mi aveva detto che mi spiegava tutto la mattina seguente, però a me non ha raccontato nulla. Mi ha solo spiegato che non era colpa mia, ma si sentiva molto in ansia”. Nel suo racconto Oriana rivela anche che quando lei si è girata di spalle, lui l’ha presa, l’ha abbracciata e poi ha usato la sua mano per asciugarsi le lacrime. Tuttavia la gieffina si dice molto preoccupata, perché ancora Antonino non le aveva rivelato il vero motivo di quella crisi che l’ha portato a piangere. Andando avanti, Marzoli racconta anche che, dopo la puntata di lunedì 21 novembre, e dopo non essersi parlati per due giorni consecutivi, qualcosa tra di loro è cambiato e lei non sente più le stesse cose di prima.

Ha poi rivelato: “Prima di litigarci io sentivo molto l’abbraccio. Adesso invece non lo sento vero, penso che lui mi vuole bene, ma non penso che provi qualcosa per me o che io gli piaccio come donna. Prima era tutto diverso, poi ho scoperto che lui prova ansia per me, perché io vado troppo veloce. Ma anche a me non piace che lui va da Giaele a dire cose su di me, anche perché lei prova ancora sentimenti per lui”.

Oriana si confida anche con Sarah e Luciano

Dopo aver raccontato l’accaduto ad Antonella, Oriana si è anche sfogata con Sarah Altobello, raccontando anche a lei i sentimenti che prova per Antonino. Ha raccontato di non provare le stesse cose di prima, ma di aver comunque voglia di conoscerlo, nonostante si renda conto che qualcosa in lei è cambiato.

L’opinionista ci tiene a darle qualche consiglio, dicendo che ha come l’impressione che Oriana impazzisce quando Antonino non le dà abbastanza attenzioni. A questo punto nel dialogo si avvicina anche Luciano, il quale sostiene che ad Antonino piace Oriana, ma ovviamente è frenato da mille paure ed invita l’influencer a considerare il percorso del ragazzo e le consiglia di tenere a mente che ha una figlia fuori dal Grande Fratello Vip ed un’ex storia d’amore importante. Oriana tuttavia ascolta poco convinta, dicendo che anche lei ha le sue insicurezze e fragilità, ha raccontato anche a loro che nella notte si è messo a piangere senza raccontare nulla e alla fine conclude dicendo che continuerà la conoscenza con Antonino, però lo farà con meno coinvolgimento.