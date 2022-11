A poco più di un settimana dall'inizio della frequentazione nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino e Oriana si sono già detti addio. Il parrucchiere è stato inflessibile e non ha perdonato lo scivolone che la coinquilina ha fatto sulla figlia Luna Marì. Per interrompere la conoscenza con Marzoli, Spinalbese l'ha paragonata ad una macchina di lusso e questo ha scatenato i commenti e l'ilarità del web. L'influencer non ha trattenuto le lacrime dopo essere stata lasciata dal compagno d'avventura.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Non è finita bene tra due concorrenti del Grande Fratello Vip che solo una settimana fa si erano lasciati andare alla passione sotto le coperte. Antonino, infatti, non ha digerito un commento che Oriana ha fatto su sua figlia.

Nel sentire la ragazza paragonare Luna Marì ad un cagnolino ("Ti manca? Lo capisco, anche a me manca tanto il mio cane"), il ligure ha capito che non è la persona giusta per lui e gliel'ha comunicato l'altra sera.

A Marzoli che cercava di ricucire il loro rapporto dopo qualche giorno di gelo, Spinalbese ha detto: "Io non riesco a far finta di nulla. Voglio di più".

"Voglio una Ferrari e tu sei una Porsche", ha aggiunto il vippone davanti alle telecamere della casa più spiata d'Italia.

Questo riferimento alle auto di lusso che il parrucchiere ha fatto, ha diviso i telespettatori: da una parte c'è chi ha sorriso a questa battuta, dall'altra chi non ha apprezzato il paragone venale tra una donna e una macchina.

Il pianto della protagonista del Grande Fratello Vip

Ancor prima che Oriana potesse rispondergli, Antonino si è alzato e allontanandosi ha detto che preferiva non partecipare più ad una situazione che lo stava mettendo parecchio in imbarazzo.

La venezuelana non si aspettava che il coinquilino troncasse la loro conoscenza affettuosa solo per una sua frase fuori posto, anche perché lei si è scusata più volte per aver paragonato la bambina ad una cane.

Confidandosi con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, Marzoli non è riuscita a trattenere le lacrime, frutto di un profondo dispiacere per la brusca fine di un rapporto nato appena una settimana fa.

L'influencer è stata consolata da Sarah e da Luciano, che l'hanno invitata a sfogarsi e poi a rimettersi in gioco immediatamente, accantonando Antonino definitivamente.

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

Il comportamento che Spinalbese ha avuto negli ultimi giorni con Oriana, non è piaciuto a molti spettatori del Grande Fratello Vip, gli stessi che si dicono certi che il concorrente abbia colto la palla al balzo per interrompere un rapporto del quale si era già stancato.

Dopo aver trascorso un paio di notti di passione con la bella sudamericana, Antonino si è allontanato dicendo di volerci andare piano: la frase "infelice" che Marzoli ha detto sulla figlia del parrucchiere, poi, pare sia stato l'assist perfetto per chiudere la frequentazione.

La curiosità dei fan, però, ora è tutta per il trattamento che riceverà l'ex di Belen Rodriguez durante la prossima puntata, quando si parlerà a lungo del tira e molla con Oriana e di come lui ha messo fine alla conoscenza solo per un commento che non gli è andato a genio.

Un parere che stanno condividendo tante persone, è che il ligure non vedeva l'ora di accantonare l'influencer con la quale si è appartato sotto il piumone circa una settimana fa. Nel vedere la ragazza comportarsi come se fosse la sua fidanzata, Antonino si è raffreddato ed ha preso le distanze da una possibile relazione da vivere tra le mura della casa più spiata d'Italia.