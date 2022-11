Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 7 da dicembre 2022. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini tornerà di nuovo alla doppia puntata settimanale in prime time ma, questa volta, ci sarà un importante novità legata al giorno di messa in onda.

Per contrastare al meglio le fasi finali di Ballando con le stelle che volge ormai al termine, ecco che il reality show di Canale 5 sarà in onda per la prima volta al sabato sera.

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 2022 a dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il Grande Fratello Vip 7 si verificherà a partire dal prossimo dicembre, quando il reality show tornerà in onda con doppia puntata settimanale.

Confermatissimo l'appuntamento del lunedì sera che, in queste settimane di programmazione ha registrato una media di circa 2,8 milioni di spettatori a settimana, riuscendo a difendersi egregiamente anche contro le partite dei Mondiali di calcio trasmesse su Rai 1.

Lo scorso lunedì, infatti, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha registrato uno dei migliori risultati di questa stagione, arrivando a sfiorare la soglia del 24% di share in prime time su Canale 5.

La doppia puntata del GF Vip in onda di sabato sera a dicembre

Sta di fatto che, per le prossime settimane del mese di dicembre, Mediaset ha scelto di far scendere in campo il Grande Fratello Vip nella serata del sabato.

Il 10 e 17 dicembre, il GF Vip sarà in onda eccezionalmente in prime time su Canale 5 e avrà così il compito di sfidare sia i Mondiali e successivamente anche Ballando con le stelle 2022.

Sabato 10 dicembre, i vipponi di Signorini si sfideranno contro una nuova partita della fase finale della competizione calcistica, mentre il sabato successivo sarà la volta della semifinale di Ballando con le stelle, lo show di punta del sabato sera condotto sa Milly Carlucci.

La sfida del sabato sera tra Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle

Chi riuscirà ad avere la meglio dal punto di vista auditel? In queste settimane di programmazione al sabato sera, lo show di Milly Carlucci ha registrato ottimi ascolti con una media che arriva a sfiorare la soglia dei 4 milioni di fedelissimi pari ad uno share compreso tra il 24 e il 26%.

Per il GF Vip 7, invece, si tratta di una collocazione del tutto insolita e speciale dato che mai prima d'ora le puntate serali del programma sono state trasmesse di sabato sera.

In attesa di scoprire il verdetto del pubblico, la doppia puntata serale del reality show Mediaset sarà nuovamente ripristinata anche da febbraio, quando è previsto il ritorno al giovedì sera, questa volta contro le fiction proposte in prime time da Rai 1.