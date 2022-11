Lunedì 31 ottobre 2022 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La puntata è stata ricca di colpi di scena, sorprese, confronti e dialoghi fra i vari concorrenti. In particolare non è stata una puntata facile per Carolina Marconi, la quale oltre a fronteggiare varie critiche dei suoi coinquilini, è finita poi anche in nomination e dopo la puntata è scoppiata in lacrime.

GF Vip il crollo emotivo di Carolina Marconi

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Carolina Marconi ha fatto i conti con le provocazioni e gli attacchi da parte degli altri inquilini della casa. Al termine della diretta, la donna ha avuto un crollo emotivo e si è isolata nella propria stanza, scoppiando in lacrime. Carolina si è poi nascosta nell’armadio, cercando di non farsi vedere e di non attirare l'attenzione degli altri inquilini. Tuttavia George Ciupilan si è accorto dei singhiozzi della concorrente ed è corso immediatamente a dare un supporto morale alla donna.

Carolina ha detto di essere delusa da sé stessa e da come si è comportata in puntata e che i ripetuti attacchi l’hanno messa sotto pressione: per questo motivo lei si è difesa in modo aggressivo, tirando fuori una parte di sé che a lei non piace.

La donna ha affermato in lacrime: “Mi sento di aver fallito, me la prendo troppo per quello che sento e io non mi sopporto quando scendo a provocazioni. Non sopporto la falsità e ci rimango male vedendo certi comportamenti. Non vengo capita e non mi aspettavo di essere accusata così. Non era questo quello che volevo far vedere di me”.

A quel punto George ha preferito non parlare, ma ha voluto offrire la sua spalla alla concorrente in lacrime.

Ascolti tv Grande Fratello del 31 ottobre

Lunedì 31 ottobre a livello di palinsesto tv Grande Fratello Vip si è scontrato contro la fiction Sopravvissuti in onda su Rai 1. Secondo i dati Auditel quest'ultima è stata seguita da 2.453.000 telespettatori.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini invece ha interessato invece 2.395.000 spettatori. Il terzo programma più visto della serata è stato invece "Stasera tutto è possibile", condotto da Stefano De Martino su Rai 2, che ha totalizzato 1.655.000 spettatori.

Il prossimo appuntamento serale in diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip è previsto per giovedì 3 novembre: nell'occasione ci sarà anche l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti e l’eliminazione di uno dei vip al televoto fra George, Carolina, Pamela e Patrizia.