Potrebbe non essere tutto finito tra Antonino e Oriana: alla fine della puntata del Grande Fratello Vip del 21 novembre, i due si sono confrontati sul loro rapporto e pare abbiano trovato un punto d'incontro. Per la prima volta da quando è nella casa di Cinecittà, Spinalbese ha ammesso di provare qualcosa per la venezuelana ma di volerci andare con i piedi di piombo perché il suo obiettivo è quello di costruire un legame da portare anche fuori dalla realtà televisiva.

Aggiornamenti sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Dopo due giorni di gelo, Antonino e Oriana si sono ritrovati faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip.

La ragazza non ha trattenuto le lacrime mentre cercava di spiegare al coinquilino il motivo della sua arrabbiatura degli ultimi giorni. Marzoli era convinta che Spinalbese si fosse allontanato da lei per una mancanza di interesse, cosa che lui ha smentito nel chiarimento che c'è stato la notte scorsa davanti alle telecamere.

Alla compagna d'avventura che continuava a chiedergli perché si fosse confidato con Giaele sui loro problemi di "coppia", il parrucchiere ha detto: "Dentro non sto benissimo, vorrei lasciarmi andare ma non ci riesco, devo sforzarmi".

Un pensiero che tormenta il vippone, è che è un padre e quindi non dovrebbe relazionarsi con una donna in televisione e quindi sotto gli occhi di milioni di spettatori.

Riavvicinamento in corso al Grande Fratello Vip

"Dopo 7 giorni mi sono sentito il tuo uomo, e per paura ho fatto qualche passo indietro. Non so fingere", ha proseguito Antonino nel discorso che ha fatto ad Oriana al termine dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip.

Contrariamente a quello che pensavano molti spettatori, dunque, l'ex di Belen è realmente interessato all'influencer e l'ha fatto capire dicendosi pronto a costruire un legame che possa durare nel tempo.

"Sono una persona matura e vorrei un rapporto da portare anche fuori. Se ora mi relaziono con te, non è che quando il programma finisce ognuno va per le sue", ha spiegato Spinalbese alla coinquilina.

Il vippone, dunque, ha cercato di rassicurare Marzoli confermandole di volerla conoscere ma con più calma, senza correre per evitare di rovinare quello che di bello c'è tra loro.

Il parere delle opinioniste del Grande Fratello Vip

Antonino, dunque, anche stavolta è riuscito a venire fuori bene da una situazione intricata e potenzialmente "letale" per il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia.

Come lui stesso ha ammesso, il dietrofront che ha fatto con Oriana dopo aver trascorso un paio di notti di passione con lei, avrebbe potuto scatenare le ire di molti spettatori, soprattutto delle donne.

Parlando con Alfonso Signorini al termine del daytime del 21 novembre, Spinalbese ha detto che avrebbe preferito risultare positivo al Covid anziché affrontare la puntata prevista per quella stessa sera.

In realtà, il parrucchiere non ha ricevuto critiche durante la diretta di lunedì, anzi le opinioniste si sono schierate dalle sua parte soprattutto dopo aver visto il lato fumantino del carattere di Oriana.

"E ci credo che Antonino vuole andarci con i piedi di piombo", ha commentato Sonia Bruganelli dopo aver assistito agli scontri che l'influencer venezuelana ha avuto con Micol prima e con Edoardo Tavassi poi davanti alle telecamere di Canale 5.

L'ex di Belen Rodriguez, inoltre, non si è mai esposto per difendere la compagna d'avventura dagli attacchi degli altri vipponi del cast, neppure quando il romano l'ha descritta come una persona superficiale che bada solo all'estetica e alle cose futili della vita.