La positività al Covid di ben sei concorrenti del Grande Fratello Vip starebbe spingendo gli addetti ai lavori ad anticipare di qualche settimana gli ingressi in casa di due/tre personaggi famosi. Sui social network, infatti, nelle scorse ore ha cominciato a circolare l'indiscrezione secondo la quale prima di Natale dovrebbero essere presentate due nuove vippone: in lizza per il ruolo, ci sarebbero Milena Miconi e Manuela Villa.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

L'arrivo del Covid tra le mura di Cinecittà pare aver spiazzato parecchio gli addetti ai lavori.

In pochi si aspettavano che in una sola settimana ben sei concorrenti sarebbero risultati positivi al tampone, così in queste ore si starebbe correndo ai ripari.

Come riportano molti siti di gossip il 21 novembre, chi lavora per il Grande Fratello Vip starebbe seriamente pensando di anticipare alcuni degli ingressi previsti per l'inizio del 2023.

Potrebbero essere due o tre le new entry nel cast del reality Mediaset prima delle feste natalizie: si vocifera, infatti, che i primi di dicembre dovrebbero entrare nella casa due donne dal carattere forte e con storie tutte da raccontare.

Una nuova vippona, ad esempio, potrebbe essere Manuela Villa, figlia del popolare cantante Claudio. La romana ha già partecipato all'Isola dei Famosi in passato e pare sia pronta a rimettersi in gioco nel format condotto da Alfonso Signorini.

Il piano per rimediare alle assenze del Grande Fratello Vip

L'altra celebrità che secondo i giornalisti potrebbe varcare la soglia della porta rossa prima di Natale, è Milena Miconi. La donna è un'attrice nota anche per essere stata una star del Bagaglino (esattamente come l'ex vippona Pamela Prati) e tra le mura di Cinecittà potrebbe rilanciare la propria carriera televisiva.

Alle due possibili concorrenti già citate, dovrebbe aggiungersi anche un uomo dall'identità ancora top secret: i bene informati, però, sostengono che questo personaggi "misterioso" avrebbe l'obiettivo di rompere alcuni equilibri all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Insomma, da qui a qualche settimana dovrebbero trapelare ulteriori informazioni sul piano che gli autori starebbero mettendo su per ovviare alle tante assenze nel cast causate dal Covid-19: ad oggi, 21 novembre, sono sei gli inquilini risultati positivi al tampone di controllo e ancora nessuno di loro è rientrato in gioco dopo essersi negativizzato.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, una diretta durante la quale Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza sia sulla situazione Covid all'interno del cast che sui gossip che stanno circolando sulle due/tre new entry di dicembre.

Gli ingressi di Milena Miconi, Manuela Villa e di un uomo dall'identità "top secret", infatti, non dovrebbero avvenire prima dell'inizio del prossimo mese, anche perché pare fossero in programma per i primi di gennaio ma l'emergenza Coronavirus potrebbe anticipare i tempi.

Per quanto riguarda il gruppo di vipponi, attualmente manca di sei suoi elementi: nonostante sia passata più di una settimana dal primo caso di contagio (Patrizia Rossetti è risultata positiva venerdì 11 novembre), ancora nessuno ha fatto ritorno tra le mura di Cinecittà.

Gli ultimi in ordine di tempo ad aver lasciato la casa e ad essere stati messi in isolamento in una camera d'albergo, sono stati Wilma Goich e Alberto De Pisis; per quanto riguarda Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, si sa soltanto che sono in quarantena da quasi 10 giorni e per ora non sono tornati in gioco.