Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda, Pamela Prati ha chiesto ad Alfonso Signorini di far rientrare nella casa Marco Bellavia. Il mental coach si è detto disposto ad affrontare la quarantena pur di riabbracciare la soubrette per la quale ha perso la testa, ma pare che quest'incontro non avverrà a breve. Il giornalista Parpiglia, infatti, ha fatto sapere che la produzione del reality Mediaset è contraria al nuovo ingresso dell'uomo tra le mura di Cinecittà, quindi per ora è tutto in stallo.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Il sogno dei fan dei "belprati" di vedere riuniti Pamela e Marco, sarebbe sfumato in meno di 24 ore. Durante la puntata che è andata in onda il 3 novembre, la soubrette ha chiesto di poter riavere Bellavia nella casa per riprendere la frequentazione che hanno iniziato alcune settimane fa davanti alle telecamere.

Signorini è rimasto spiazzato dalla proposta di Prati e, tra il serio e il faceto, le ha chiesto: "Sei stanca di dormire da sola?".

La sarda è stata al gioco ed ha confermato che se il mental coach tornasse lei accetterebbe anche di condividere il letto con lui.

Queste parole hanno colpito Marco che, dopo un iniziale momento di imbarazzo, ha accettato di rimettersi in gioco pur di riabbracciare la sua "amata".

I dubbi degli autori del Grande Fratello Vip

"Faccio la quarantena", ha ripetuto più volte Bellavia nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 3 novembre.

Alfonso si è preso del tempo per pensarci su e per potersi confrontare con la produzione, soprattutto a fronte del malessere che Marco ha vissuto tra le mura di Cinecittà solamente poche settimane fa, quando ha deciso di ritirarsi perché stremato dalle critiche degli altri concorrenti.

Gabriele Parpiglia, nell'ultima puntata di Casa Pipol che è stata registrata, ha provato a fare chiarezza su questa vicenda che sta tanto a cuore a quel gruppo di fan che ha ribattezzato la coppia "belprati".

"Lui vuole rientrare e d'ora in avanti sarà ospite fisso insieme a tutti gli altri eliminati", ha esordito il giornalista di Gossip nel rendere pubblico un retroscena sul futuro dell'amatissimo mental coach.

Il collaboratore di Signorini, poi, ha aggiunto: "Vuole fare la quarantena per poter andare a trovare Pamela, ma per ora la risposta è no".

Gli addetti ai lavori, dunque, attualmente non starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di far rientrare Marco nella casa anche per un breve periodo, il tutto a tutela della sua salute mentale.

Cambio di programmazione per il GF Vip

Oltre a smentire l'imminente ritorno di Marco Bellavia nella casa del GF Vip, Parpiglia ha fornito altre informazioni sul reality-show e su quello che accadrà nel prossimo futuro.

Come si è vociferato già nelle scorse settimane, a partire da metà novembre il programma di Canale 5 sarà trasmesso in diretta una sola volta a settimana: l'appuntamento del giovedì sera, dunque, è sospeso almeno fino a gennaio 2023.

Per quanto riguarda il periodo di Natale, quest'anno la puntata dedicata alle festività andrà in onda lunedì 26 dicembre, e quella post Capodanno è prevista per il 2 gennaio.

Dopo aver accolto nel cast sei nuovi concorrenti, si dice che presto dovrebbero essere ufficializzate almeno altre due new entry, entrambe provenienti da Uomini e Donne.

L'ex tronista Eugenio Colombo sarebbe uno dei candidati al ruolo di vippone, così come una famosa dama del Trono Over dall'identità ancora top secret. I fan sospettano che a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, potrebbe essere una tra Ida Platano (che ha appena lasciato il dating-show in coppia con Alessandro) e Gemma Galgani.