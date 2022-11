Ieri sera, lunedì 14 novembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e la new entry di questa edizione Giulia Salemi. A scatenare i social e il web è stato lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, nuovo arrivato nella casa di Cinecittà. Le due se ne sono dette di tutti i colori e non si sono risparmiate critiche e parole anche piuttosto pesanti. A un certo punto infatti, Guendalina ha chiamato Antonella: "Tontonella" che a sua volta ha replicato: "Sei una stupida".

La lite tra le due donne non è affatto piaciuta allo stesso Edoardo Tavassi. Il trentasettenne che ha assistito dal confessionale ha poi avuto da ridire ad Antonella Fiordelisi per le offese rivolte a sua sorella Guendalina.

Accesa discussione tra Antonella e Guendalina Tavassi: 'Vuoi dare lezioni a noi?"

Come un tornado, Guendalina Tavassi è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex naufraga ha voluto fare una sorpresa a suo fratello Edoardo. I due hanno scherzato sul suo essere single e in costante ricerca, con scarsi risultati, dell'anima gemella. Anche dentro il loft di Cinecittà pare che le cose non stiano andando bene con l'amore.

Guendalina ha colto l'occasione per dire due parole ad Antonella Fiordelisi, rea di aver parlato alle spalle di Edoardo.

Durante la discussione ad un certo punto Antonella ha voluto citare, sbagliando e venendo corretta dal conduttore Alfonso Signorini, un motto latino.

La lite tra le due è andata avanti a lungo con Guendalina Tavassi che ha esclamato: "Ma tu vuoi dare lezioni a noi? Non è che puoi fare l'avvocato. Sei venuta al Grande Fratello!".

Antonella prontamente ha replicato: "Queste persone che vengono qui sono di basso livello". Poi, la sorella di Edoardo è andata via esclamando: "Ciao Tontonella".

I commenti dei social dopo la lite tra le due: da che parte si è schierato il web?

Immediati sono arrivati sui social, in particolare su Twitter, i commenti dei telespettatori.

Il pubblico da casa ha seguito lo scontro tra le due ragazze e ha espresso anche in maniera molto ironica la propria opinione.

Gli utenti pare si siano divisi e c'è chi si è schierato dalla parte di Antonella Fiordelisi, chi ha "applaudito" a Guendalina Tavassi e chi invece ha ritenuto lo scontro al limite del trash. Tra i tanti commenti c'è chi ha scritto per citarne alcuni: "Sto volando!", "Guendalina il Grande Fratello sei tu!". C'è poi chi ha chiesto di far entrare Guendalina nella casa come concorrente.