Antonella Fiordelisi continua a non convincere molti spettatori del Grande Fratello Vip. Oltre che per la relazione con Edoardo, la giovane è al centro dell'attenzione di tutti per la reazione che ha avuto quando si è ritrovata faccia a faccia con l'ex Gianluca. A supportare la tesi secondo la quale tra l'influencer e Benincasa non ci sarebbe mai stata una vera rottura, è una segnalazione che sembra arrivare direttamente da Salerno, città d'origine di entrambi i protagonisti di questa storia.

Aggiornamenti sugli amori del Grande Fratello Vip

Quella che è andata in onda giovedì 10 novembre, è stata una puntata del Grande Fratello Vip molto difficile per Antonella.

La giovane, infatti, è stata criticata da Sonia Bruganelli e da alcuni coinquilini per il modo in cui tratta Edoardo, considerato da molti uno zerbino nella relazione.

A far storcere il naso all'opinionista del reality Mediaset, però, è stata anche la poca chiarezza di Fiordelisi sulla storia d'amore con Gianluca, che solo qualche giorno prima si era presentato nella casa per rivendicare un sentimento che lei ha fatto fatica a smentire.

La crisi che l'influencer ha avuto dopo il confronto con l'ex fidanzato, ha portato tanti spettatori a pensare che ci sarebbero varie cose non dette su questa vicenda, che col passare delle settimane diventa sempre più intricata.

Il pensiero sulla coppia del Grande Fratello Vip

A mettere in dubbio la sincerità di Antonella nei confronti di Edoardo, sono stati in molti nelle ultime ore.

Francesco Chiofalo, ad esempio, ha rilasciato un'intervista a Fanpage per dirsi convinto del fatto che Gianluca non sarebbe un ex perché i due non avrebbero mai interrotto la loro relazione come raccontano.

A supporto di questa tesi, c'è una segnalazione che di recente si sta facendo strada sui social network.

Con un messaggio Twitter, infatti, qualcuno che ha preferito restare anonimo ha detto: "Antonella e Benincasa sono ancora fidanzati. Siamo di Salerno e conosciamo entrambi. Svegliatevi da questo sonno. Povero Edo, fa tenerezza".

Queste parole sono in linea con quelle che "lenticchio" ha usato per descrivere la situazione che ha come protagonista la sua ex compagna, la stessa che l'avrebbe lasciato su suggerimento di papà Stefano.

Tavassi prova a far ragionare Donnamaria al Grande Fratello Vip

Anche nella casa del Grande Fratello Vip c'è chi inizia a dubitare di Antonella e di quello che ha raccontato sulla relazione con Gianluca.

Tavassi, ad esempio, qualche ora fa ha provato a far ragionare Edoardo ricordandogli il crollo emotivo che Fiordelisi ha avuto dopo il confronto con l'ex fidanzato.

"Il suo pianto non era per la perdita di un amico, ma per la perdita di una persona per cui provi qualcosa di molto forte", ha detto il fratello di Guendalina.

Donnamaria non ha voluto dare ascolto al consiglio del coinquilino e ha precisato che continuerà a stare accanto ad Antonella senza dare troppo peso alle lacrime che ha versato per un altro uomo.

In realtà, il ragazzo potrebbe non dormire sonni tranquilli perché si vocifera che Benincasa sarebbe in lizza per il ruolo di nuovo concorrente della settima edizione.

Sonia Bruganelli, intervistata a Casa Chi, ha fatto sapere che l'imprenditore potrebbe andare a vivere tra le mura di Cinecittà esattamente come ha fatto Micol Incorvaia (ex fiamma di Edoardo) una settimana fa.

I fan si sfregano già le mani all'eventualità che il triangolo di cui tutti parlano presto si trasformi in un quadrato per l'arrivo nella casa di Gianluca, l'uomo per il quale l'influencer sembra provare ancora qualcosa.