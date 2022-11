Alcune confidenze che Tavassi ha fatto a Donnamaria nella casa del Grande Fratello Vip, hanno fatto storcere il naso ai più pignoli fan della trasmissione. Il romano, infatti, ha rivelato ad Edoardo la classifica di gradimento del pubblico, informando il coinquilino che prima del suo ingresso i più amati erano Nikita, George e Luca. Il ragazzo è stato chiamato in confessionale per un rimprovero, ma alcuni spettatori chiedono un serio provvedimento disciplinare per una chiara violazione delle regole del gioco.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti assoluti del 17 novembre scorso tra le mura di Cinecittà: il neo concorrente, infatti, è stato al centro di varie litigate e poi in serata ha violato il regolamento.

Come raccontano i siti di gossip in queste ore, il romano ha parlato con Donnamaria dell'esterno, in particolare del sentimento del pubblico nei confronti dei vipponi più discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip.

In poche parole, Edoardo ha informato il compagno d'avventura che la preferita della gente è Nikita (questo almeno finché lui non è entrato nella casa più spiata d'Italia, perdendo ogni contatto con ciò che c'è furi), e questa informazione ha lasciato senza parole il volto di Forum.

La percezione che i "reclusi" hanno, infatti, è totalmente diversa rispetto a quella dei telespettatori, che secondo Tavassi premierebbero gli inquilini più silenziosi e che si espongono meno nelle dinamiche del gioco.

La strigliata degli autori del Grande Fratello Vip

Non contento di aver rivelato il nome della vippona preferita dal pubblico, Tavassi ha aggiunto che sul podio di questa particolare classifica ci sono anche George Ciupilan e Luca Salatino, tra i concorrenti meno partecipi alle dinamiche del gioco.

Una teoria che entrambi gli Edoardo del cast hanno condiviso, è che i telespettatori tenderebbero a supportare i personaggi meno litigiosi, quelli che si espongono poco e fanno un percorso quasi in solitaria tra le mura di Cinecittà.

Il romano, poi, ha fatto sapere a Donnamaria che lui è più amato della fidanzata Antonella: anche se all'inizio era in cima alla lista delle preferenze della gente a casa, l'influencer ha perso parecchi punti col passare delle settimane, mentre la sua dolce metà ne ha guadagnati.

Anche questo ha spiazzato il volto di Forum, che proprio non si aspettava di essere preferito a Fiordelisi.

Mentre i due vipponi facevano questo discorso a voce bassa, gli autori hanno convocato Tavassi in confessionale: ancor prima di essere rimproverato (perché ha rivelato informazioni sull'esterno, andando contro al regolamento del Grande Fratello Vip), il ragazzo si è giustificato dicendo che il ragionamento che stava facendo erano solo sue teorie e non dati di fatto.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello Vip

I fan del Grande Fratello Vip non hanno creduto alle giustificazioni di Edoardo, anzi hanno usato i social network per criticarlo e per chiedere un provvedimento nei suoi confronti.

"Tavassi dice palesemente ad Edoardo la classifica di gradimento del pubblico, dicendo anche che il gradimento di Antonella è calato a picco", "Ha appena detto la classifica di fuori e la strategia per eliminare Nikita e George", "Dopo quello che ha detto, l'hanno chiamato in confessionale. Squalifica per aver dato comunicazioni sull'esterno", "Lui è da squalifica per aver riferito la classifica a Donnamaria", questi sono alcuni dei commenti con i quali i telespettatori hanno chiesto una punizione per il romano che ha dato informazioni che non avrebbe potuto a chi vive con lui nella casa di Cinecittà.

In passato anche Oriana è stata sorpresa dalle telecamere mentre parlava con i coinquilini dei preferiti del pubblico, ma in quel caso non fu preso nessun provvedimento.