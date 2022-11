Tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove in queste ore è scoppiata la lite tra Oriana ed Edoardo Tavassi.

I due inquilini della casa di Cinecittà si sono ritrovati ai ferri corti e questa volta il fratello di Guendalina Tavassi ha sonoramente perso le staffe nei confronti dell'influencer venezuelana, accusandola di essere solo alla ricerca di una "storiella" all'interno del programma per poter emergere.

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip: Edoardo e Oriana ai ferri corti

Il clima all'interno della casa del GF Vip è diventato particolarmente incandescente e questo pomeriggio Oriana ed Edoardo Tavassi si sono ritrovati ai ferri corti.

Tra i due è nata una discussione, durante la quale sono volate anche parole grosse.

Questa volta Tavassi ha perso le staffe nei confronti dell'influencer: se fino a questo momento si è sempre messo in mostra per il suo modo di fare goliardico e giocherellone, nel pomeriggio di oggi è andato su di giri.

'Stai facendo una figuraccia, Oriana sbotta contro Tavassi al GF Vip (Video)

"Ma che succede? Vuoi litigare? Non hai trovato la donna in questo reality?", ha sbottato Oriana, che ha così provocato Tavassi scatenando subito la sua reazione contrariata in casa.

"Preferisco essere brutto, ma intelligente, piuttosto che essere te", ha replicato prontamente Edoardo Tavassi, che ha risposto per le prime alle provocazioni di Oriana.

"Ma guarda che figura di m... stai facendo davanti alla gente", ha proseguito ancora l'influencer, accusando il suo compagno di gioco di aver fatto una pessima figura al cospetto del pubblico che segue il reality show Mediaset.

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip: Edoardo polemico contro Oriana

"A me figuraccia? Tu non hai capito che per esporti devi fidanzarti con qualcuno qua dentro, altrimenti nessuno ti ca... O ti fidanzai oppure di te non si parla", ha prontamente replicato Tavassi, che questa volta non l'ha fatta passare liscia alla giovane concorrente.

Insomma, il clima all'interno della casa del GF Vip è diventato particolarmente teso e c'è da scommettere che questa furiosa lite avvenuta tra i due concorrenti sarà al centro dell'attenzione della prossima puntata serale del reality show.

Da questa settimana il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda una sola volta: cancellata la puntata del giovedì sera, il GF Vip proseguirà di lunedì in prime time su Canale 5 e la messa in onda è confermata fino alle prime settimane di aprile 2023, quando poi si terrà la finalissima.