In un'intervista rilasciata a Novella 2000, Guendalina Tavassi ha fatto una dichiarazione inedita: la 35enne romana ha rivelato di avere rifiutato il Grande Fratello Vip 7. La diretta interessata ha spiegato che avrebbe dovuto partecipare in coppia con il fratello Edoardo, ma dopo l'Isola dei Famosi ha preferito non trascorrere altro tempo lontana dai suoi figli.

I fratelli Tavassi sarebbero dovuti entrare insieme nella casa

Edoardo Tavassi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 7 insieme ad altri cinque concorrenti: Luca Onestini, Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli.

Il desiderio di alcuni telespettatori era quello di vedere Edoardo insieme alla sorella Guendalina. La 35enne, in un'intervista rilasciata ad Armando Sanchez, ha fatto delle rivelazioni inedite: "In tanti ci volevano in due al Grande Fratello Vip, solo che io non ho accettato". La sorella di Edoardo ha riferito che dopo l'esperienza di qualche mese fa all'Isola dei Famosi non se l'è sentita di lasciare nuovamente i suoi figli: "Ho preferito evitare". Stando alle parole di Guendalina, il fratello era propenso ad entrare nella casa di Cinecittà insieme a lei.

In realtà, Guendalina Tavassi ha già partecipato al Reality Show di Canale 5 moltissimi anni fa. Inoltre, la 35enne è arrivata nel loft durante il Grande Fratello Nip 6 (edizione in cui era presente Daniele Dal Moro) per un confronto con Christian Imparato.

Cosa del percorso del congiunto?

Edoardo Tavassi nella clip di presentazione al programma ha spiegato di essere una persona schietta e alla continua ricerca dell'amore.

La sorella Guendalina ha riferito che Edoardo nella vita reale è esattamente come si sta mostrando all'interno della casa. La 35enne è convinta che il congiunto riuscirà ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda un'ipotetica compagna, Guendalina è sicura che il fratello uscirà single: "E' molto selettivo con le donne".

Oriana Marzoli, secondo Guendalina, non potrebbe mai essere la donna ideale di Edoardo: "Lui è un pantofolaio, lei ama uscire e divertirsi".

Top e flop secondo Guendalina

Prima di concludere l'intervista, Guendalina Tavassi ha fatto una lista personale dei concorrenti top e flop di quest'edizione del Grande Fratello Vip 7.

Luca Salatino è finito nei top: "E' un ragazzo semplice e sincero". La 35enne ha ammesso di fare il tifo per l'ex tronista di Uomini e Donne, nel caso Edoardo non dovesse arrivare alla finale del programma.

Nella "lista nera" di Guendalina invece ci sono Luca Onestini, Giaele, Nikita e Antonella: "Il pubblico dopo un po' si stanca delle mani di protagonismo". Infine, la sorella di Edoardo Tavassi ritiene che Donnamaria sia un po' costruito.