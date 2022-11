Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 14 a venerdì 18 novembre raccontano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) tornerà nel capoluogo lombardo dopo aver viaggiato alla volta di Londra. In Gran Bretagna il cameriere ha potuto sincerarsi delle condizioni di salute della sorella Tina (Neva Leoni), alle prese con una delicata gravidanza, e ha potuto riabbracciare mamma Agnese (Antonella Attili).

Nonostante il sostegno ricevuto dalle due donne, il socio della Caffetteria non riuscirà a mettere ancora una pietra sopra al suo legame matrimoniale, probabilmente non più valido, con Anna Imbriani (Giulia Vecchio), ragazza alla quale aveva detto addio per sempre. Nonostante la gravidanza della cantante stia proseguendo bene, Agnese potrebbe decidere di stare accanto alla figlia almeno finché la stessa non darà alla luce il bebè.

Armando e Salvatore soffrono la mancanza di Agnese

Agnese, come anticipato, ha lasciato momentaneamente gli affetti e il lavoro nella città lombarda per sostenere la figlia Tina nella sua delicata gravidanza. L'assenza della sarta, in onda soltanto pochi episodi dopo l'inizio della settima stagione della soap, è stata accusata pesantemente non soltanto al Paradiso, dove Maria Puglisi (Chiara Russo) sta dimostrando di sapersela cavare egregiamente, ma anche nel nucleo domestico.

Senza la signora Amato in casa, difatti, a Salvatore è parsa venir meno quella figura genitoriale alla quale è tanto attaccato, mentre ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi) è mancata la donna che gli fa battere il cuore e che, al contempo, gli prepara deliziosi manicaretti.

Agnese potrebbe restare a Londra finché Tina non darà alla luce suo figlio

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito al ritorno di Agnese a Milano, è probabile che l'esperta sarta non lasci Londra almeno finché Tina non partorisca. La gravidanza della cantante, come si è evinto dalla puntata di martedì 18 ottobre, stava proseguendo nel migliore dei modi, così come aveva fatto sapere Amato senior al Capo magazziniere per telefono.

Che le parole di Agnese siano vere o dette soltanto per non far preoccupare Armando e Salvatore non ci è dato saperlo, ma ciò che possiamo ipotizzare è che la sarta del Paradiso potrebbe rimanere accanto a Tina sino a quando non si accorgerebbe che la figlia può cavarsela bene da sola. Eventuali risvolti clinici indesiderati, infine, potrebbero allungare considerevolmente il soggiorno della donna in quel di Londra.