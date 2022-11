Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 12 al 16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate al percorso professionale di Stefania.

La giovane venere del grande magazzino milanese si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e, per non restare sola, deciderà di attuare un cambiamento importantissimo.

Spazio anche alle vicende di Veronica che, in questi nuovi episodi della soap opera, si ritroverà sempre più in crisi dal punto di vista sentimentale.

Marco pronto a lasciare Milano: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 fino al 16 dicembre 2022, rivelano che Marco dopo aver ricevuto una nuova importante e prestigiosa offerta lavorativa che lo porterà a doversi trasferire in America, metterà al corrente la fidanzata della sua scelta finale.

Il giovane nipote della contessa, infatti, ha deciso di accettare la proposta che gli è stata fatta, motivo per il quale al più presto lascerà la città per iniziare la sua nuova avventura negli Stati Uniti d'America.

Un duro colpo per Stefania che, tuttavia, senza pensarci su due volte, deciderà di cambiare la sua vita per non restare sola.

Stefania cambia vita per amore: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

Stefania, infatti, si renderà conto di non poter "sopravvivere" senza avere al suo fianco Marco e, convinta del fatto che non riuscirebbe a vivere serenamente questa separazione dal fidanzato, deciderà di partire con lui e quindi trasferirsi in America.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la giovane venere avrà un colloquio con Vittorio Conti, dove lo metterà al corrente della sua decisione, sperando che il proprietario del grande magazzino possa non rimanerci male per questa scelta.

Alla fine, però, Vittorio si mostrerà disponibile nei confronti della ragazza e ammetterà di aver compreso perfettamente la sua scelta, motivo per il quale le chiederà di non sentirsi in colpa per il suo addio al negozio.

Veronica sul piede di guerra con Ezio: anticipazioni Il Paradiso 12-16 dicembre

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 12-16 dicembre 2022 rivelano che Veronica verrà a sapere che il suo amato Ezio potrebbe ritrovarsi in affari con l'ex moglie Gloria e non la prenderà per niente bene.

Questa rivelazione, infatti, finirà per insospettire sempre più Veronica, la quale inizierà a temere che questo rapporto professionale tra i due possa riaccendere la fiamma della passione.

Per tale motivo, quindi, Veronica metterà il suo promesso sposo alle strette e gli chiederà esplicitamente di rinunciare a questa possibilità di intraprendere un nuovo percorso professionale al fianco della sua ex moglie.