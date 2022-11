Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera evidenziano che Flora e Marcello si sosterranno moralmente a vicenda. La stilista dirà al cameriere le paturnie amorose in essere col commendatore, mentre Barbieri confesserà alla ragazza di soffrire ancora per la lontananza da Ludovica. Adelaide, intanto, chiederà a Marcello di darle qualche informazione in più sulle ruggini tra il banchiere e la figlia di Achille, mentre quest'ultima preferirà lasciare la suite dove abitava insieme a Umberto.

Flora, inoltre, rivelerà a Barbieri di essere ancora innamorata del padre di Marta e con l'intento di incontrarlo si precipiterà al Circolo, ma vedrà l'uomo in compagnia della contessa. Umberto, per farsi perdonare, regalerà a Ravasi jr un anello di fidanzamento, gioiello che farà andare su tutte le furie Adelaide. Gelosa della ritrovata vicinanza tra la nobile Di Sant'Erasmo e Umberto, Flora potrebbe fare delle avance all'amico Marcello, al solo scopo di far ingelosire il banchiere.

Flora potrebbe temere che tra Umberto e Adelaide ci sia un ritorno di fiamma

Vedere Umberto in compagnia di Adelaide al Circolo, seppur durante un evento in memoria del compianto Presidente degli Stati Uniti Kennedy, non sarà affatto gradito a Flora.

Memore dei trascorsi amorosi tra i due, Flora potrebbe temere che ci sia un ritorno di fiamma tra Adelaide e Umberto.

D'altro canto la rottura tra il commendatore e la contessa, avvenuta nella scorsa stagione e concretizzatasi alla fine della stessa, è da attribuirsi proprio alla giovane Ravasi, rea di aver fatto innamorare perdutamente il banchiere.

La giovane Ravasi potrebbe corteggiare Marcello per far ingelosire Umberto

Le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle Signore 7 svelano che Umberto vorrà riconciliarsi con Flora, legittimando il loro fidanzamento con un gioiello.

Gli spoiler, però, non fanno alcuna menzione sulla risposta della stilista in merito all'anello ricevuto.

Un'ipotesi plausibile, in questa intricata storyline, amorosa potrebbe essere che la giovane Ravasi non riesca a dimenticare tanto facilmente la vicinanza tra Umberto e Adelaide, quindi non soltanto potrebbe rifiutare l'anello, ma ordire una strategia per far ingelosire il banchiere.

Se tale eventualità dovesse concretizzarsi, è probabile che Flora inizi a corteggiare l'ignaro amico e confidente Marcello, con lo scopo ulteriore di comprendere quanto davvero Umberto tenga a lei.