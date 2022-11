Il Paradiso delle Signore 7 va in onda su Rai 1 anche nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre. In questa puntata in primo piano ci sarà Adelaide, impegnata a risolvere i problemi lavorativi di Marco di Sant'Erasmo. La giovane commessa Elvira, invece, farà di tutto per far tornare il buonumore in Salvatore, ma lui tratterà molto male la sua amica, deludendola profondamente.

Tra Ezio e Umberto, intanto, le tensioni non accenneranno a diminuire, ma il padre di Stefania potrà contare sempre su Vittorio. Ci sarà spazio anche per i sentimenti, con Vito che organizzerà una sorpresa per Maria e Conti che confiderà a Roberto di provare qualcosa per Matilde.

Adelaide preoccupata per il futuro di suo nipote: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 9 novembre raccontano che per Adelaide sarà motivo di preoccupazione sapere che Tancredi sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Marco e fargli terra bruciata intorno. Per aiutare suo nipote, la contessa si darà da fare e userà le sue conoscenze per trovare al giovane giornalista nuovi colloqui. Nel frattempo, Elvira penserà ad un'idea per tirare su il morare di Salvatore, ma il suo tentativo, purtroppo, si rivelerà un fallimento.

Elvira proverà a fare una sorpresa a Salvatore: anticipazioni puntata di mercoledì 9 novembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 9 novembre vedrà tra i protagonisti Elvira, che dopo aver visto Salvatore soffrire per Anna penserà di risollevargli il morale con un'idea.

Salvo, tuttavia, non apprezzerà affatto l'iniziativa della Venere e la tratterà male, deludendo profondamente la signorina Gallo, la quale non saprà spiegarsi il perché di comportamento simile.

Nel frattempo, Ezio dovrà ancora fare i conti con la sua discussione con Umberto. Il commendatore non avrà nessuna intenzione di lasciar passare l'iniziativa di Colombo alla Palmieri e la tensione tra i due proseguirà.

A sostenere Ezio, però, ci sarà Vittorio che gli offrirà il suo aiuto e la sua comprensione.

Vittorio ammetterà i suoi sentimenti per Matilde

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 9 novembre rivelano che Vito sarà deciso a conquistare il cuore di Maria e per farlo le organizzerà una sorpresa. Questa volta, però, il contabile non avrà nessuna intenzione di restare anonimo.

Sarà tempo di sentimenti anche per Vittorio Conti, che dopo un lunghissimo periodo di solitudine dovuto alla partenza di Marta, si confiderà con Roberto e gli confesserà che inizia a nutrire dei sentimenti nei confronti di Matilde Frigerio.