Perché è importante

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma dopo la pausa di due settimane dovuta ai Mondiali di calcio, saranno caratterizzate dall'uscita di scena di Marco e Stefania.

I due giovani ragazzi decideranno di prendere in mano le redini della loro vita e del loro futuro sentimentale, prendendo una decisione importante e in parte spiazzante.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, Marco era stato messo in difficoltà da suo fratello Tancredi che, non approvando il suo pezzo sulla tragedia del Vajont, ha cercato in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote.

Un momento complicato per Marco che, ad un certo punto, ha valutato anche la possibilità di rinunciare per sempre alla carriera nell'ambito del giornalismo, per dedicarsi ad altro.

Ma, proprio quando stava perdendo le speranza, Marco ha ricevuto una proposta di lavoro [VIDEO] del tutto inaspettata e decisamente prestigiosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 12-16 dicembre

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore nella settimana 12-16 dicembre, rivelano che Marco deciderà di accettare la nuova proposta di lavoro che gli è arrivata dall'America, motivo per il quale si preparerà a lasciare Milano. Nelle puntate della settimana, Marco rivedrà Gemma e tra i due ci sarà un nuovo chiarimento con Gemma che ammetterà di volere bene a lui e alla sua sorellastra.

Perché Il nipote della contessa Adelaide non partirà da solo: al suo fianco ci sarà l'amata Stefania, la quale deciderà di mollare il suo incarico come venere del grande magazzino, per stare al fianco di Marco in questa nuova avventura professionale.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati della soap, assisteranno all'uscita di scena della coppia Marco-Stefania, intenzionata a costruire il loro nuovo futuro a Washington.

I video dai social

In attesa di scoprire come si evolverà la relazione Marco e Stefania in America, a tenere banco tra i fan della soap è il feeling speciale che sta nascendo tra Marcello e Adelaide: i due appaiono sempre più complici, ma non si esclude che Marcello possa ingannare Adelaide e usare la contessa per arrivare ai suoi scopi.

“E nonostante io mi mostri invulnerabile

Sono solamente diversamente fragile

E adesso che lo sai che ho tolto l’armatura

Per questo adesso tu

Maneggiami con cura”



—



Con la musica ♥️#barberasmo #ilparadisodellesignore #pdsdaily pic.twitter.com/p1R3tMWiiT — Carla (@_QueenOfDrama) November 29, 2022

Le reazioni della rete

E, sui social, sono in tanti a fare il tifo per questa nuova possibile coppia composta da Marcello e Adelaide.

"La contessa merita un nuovo amore dopo l'addio di Umberto", scrive un fan de Il Paradiso delle signore.

"La coppia Marcello-Adelaide è quello che stiamo aspettando", scrive ancora qualcun altro sui social.

"Marcello riuscirà a far dimenticare Umberto alla contessa, ne sono certa", ha sentenziato un'altra commentatrice social della soap.

Tutto quello che devi sapere su Il Paradiso delle signore

Quando finisce la sospensione della soap

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore risulta sospeso fino al prossimo 9 dicembre dalla programmazione Rai 1. Le nuove puntate torneranno in onda a partire da lunedì 12 dicembre

A Natale nessuno stop per la soap

Per quest'anno, però, l'appuntamento con la settima stagione della soap Il Paradiso delle Signore non sarà sospeso durante il periodo natalizio. Le nuove puntate saranno regolarmente in onda anche durante le settimane a ridosso delle festività.

La Rai 'tace' sull'ottava stagione

Intanto, malgrado il grande successo di ascolti di quest'anno, non ci sono conferme su Il Paradiso delle signore 8. Per il momento, la Rai non si è ancora espressa sul futuro della soap, in grado di registrare picchi del 24% di share in daytime.