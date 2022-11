Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 per la stagione 2022/2023 rivelano che per la giovane Maria è in arrivo una sonora batosta dal punto di vista sentimentale. L'aspirante stilista del grande magazzino farà i conti con la scoperta delle bugie e dei segreti che Vito ha tenuto per se fino a questo momento e, tale situazione, finirà per creare un bel po' di scompiglio.

Spazio anche al ritorno in scena di Ludovica, la quale rientrerà di nuovo in città dopo una lunga assenza.

Maria scopre le bugie di Vito: anticipazioni Il Paradiso 2022/2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in programma per la stagione 2022/2023 su Rai 1, rivelano che Maria inizierà a fidarsi sempre più di Vito e, col passare del tempo, si lascerà andare nei confronti del contabile.

La ragazza sarà così intenzionata a lasciarsi alle spalle le sofferenze provate in amore nel corso dell'ultimo periodo e darsi una seconda chance assieme a Vito, che non ha mai smesso di corteggiarla.

Eppure, ben presto, Maria si ritroverà a dover fare i conti con una realtà completamente differente rispetto a quella che le è stata raccontata da Vito. Infatti il giovane contabile le ha nascosto dei segreti e le ha raccontato delle bugie in merito alla sua città di origine: in particolare non le ha mai detto di essere lui l'uomo che aveva stretto un accordo con suo padre per organizzare un matrimonio combinato proprio con lei.

Insomma, Maria scoprirà le bugie di Vito e si renderà conto che il ragazzo non è stato limpido nei suoi confronti, motivo per il quale si ritroverà a mettere in discussione questa relazione.

Ritorna Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2022/2023

Inoltre le anticipazioni delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2022/2023 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di un volto di punta assente dalla fine della precedente stagione.

Trattasi di Ludovica Brancia, interpretata dall'attrice Giulia Arena, la quale rimetterà piede in città dopo che aveva scelto di allontanarsi per andare in vacanza con Ferdinando Torrebruna.

Nel corso dei prossimi episodi, si assisterà al ritorno stabile di Ludovica a Milano e tale presenza non passerà inosservata agli occhi di Marcello.

Il giovane Barbieri, infatti, nel rivedere la sua ex fidanzata si renderà conto di essersi soltanto illuso in questi mesi in cui è stato distante dalla ragazza, dato che credeva di essersi lasciato alle spalle il suo passato e questa storia d'amore che l'aveva fatto soffrire profondamente.

Sta di fatto che, nel momento in cui Marcello avrà modo di rivedere la sua ex fidanzata, si renderà conto che quei sentimenti nei suoi confronti non si sono mai sopiti del tutto, motivo per il quale deciderà di mettersi ancora una volta in gioco per cercare di riconquistarla.