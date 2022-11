Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 25 novembre ci sarà un colpo di scena inaspettato che potrebbe sconvolgere la vita della famiglia Colombo. Le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1 rivelano che Veronica sorprenderà Ezio fra le braccia di Gloria. Purtroppo, dopo avere visto la scena di nascosto, Zanatta non vorrà più vivere insieme al suo compagno, nonostante don Saverio le abbia detto di potere riprendere la convivenza.

Il Paradiso delle signore, trama 25 novembre: Veronica può vivere con Ezio

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore di venerdì 25 novembre, Veronica parlerà con don Saverio.

Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che il prete milanese informerà Zanatta sulla situazione in parrocchia. In particolar modo, lo zio di Clara dirà alla mamma di Gemma che le acque, a detta sua, si sarebbero calmate e le signore bigotte avrebbero dimenticato le vicende della famiglia Colombo. Pertanto, secondo don Saverio, Ezio potrebbe tornare a vivere a casa. A quel punto, Veronica sarà felice e vorrà dare la lieta notizia al suo compagno, ma accadrà un imprevisto.

Il Paradiso delle signore, puntata 25 novembre: Veronica vede Ezio e Gloria abbracciati

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 25 novembre rivelano che ci sarà un vero e proprio colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola e modificare gli equilibri di alcuni protagonisti della fiction di Rai 1.

A tal proposito, Veronica sarà nei pressi del negozio e, in lontananza, per strada, vedrà Ezio fra le braccia di Gloria. A quel punto, Zanatta sarà sconvolta. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli in più in merito a quanto accadrà. Al momento, sembrerebbe che la mamma di Gemma rimarrà a distanza e non disturberà i genitori di Stefania mentre saranno abbracciati.

L'unica cosa certa è che, una volta rientrata a casa, per Veronica sarà il momento di prendere una decisione inaspettata.

Il Paradiso delle signore, episodio 25 novembre: Veronica non vuole più vivere con Ezio

Quando Zanatta farà rientro nella sua abitazione, nonostante le parole di conforto ricevute da don Saverio poco prima, accadrà l'inevitabile.

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore di venerdì 25 novembre rivelano che Veronica non vorrà più vivere con Ezio. Al momento, non è chiaro se la madre di Gemma darà delle motivazioni a Colombo e gli riferirà di averlo sorpreso mentre era fra le braccia di Gloria. Inoltre, attualmente, non è chiaro se Moreau verrà tirata in ballo nella questione fra i due fidanzati o se Zanatta preferirà non coinvolgere la moglie del suo compagno.