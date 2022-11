L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato nel corso delle giornate dell'8 e 9 novembre 2022 in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Salvo, il quale si ritroverà a fare i conti con la disperazione per la fine della sua relazione con Anna.

Spazio anche alle vicende di Marco: suo fratello Tancredi tenterà in tutti i modi di colpirlo alle spalle e di rendergli impossibile la vita dal punto di vista professionale.

Salvo disperato per amore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di martedì 8 novembre rivelano che le ragazze cercheranno in tutti i modi di supportare il giovane Salvo.

Il barista apparirà a dir poco disperato dopo aver dovuto dire addio alla sua amata Anna che, ormai, è uscita di scena definitivamente assieme a Quinto.

Ecco allora che tutte le veneri proveranno a risollevargli il morale, cercando di spronarlo ad andare avanti e riprendere in mano le redini della sua vita, ma non sarà per niente facile.

Matilde spiazza e sorprende Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 8-9 novembre

Intanto, Gemma e Stefania decideranno di organizzare una sorpresa per Ezio e Veronica: l'obiettivo è quello di permettere ai due di trascorrere un po' di tempo insieme dopo quest'ultimo periodo decisamente burrascoso.

Spazio anche alle vicende di Vittorio: in questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda l'8 novembre in tv, Conti resterà folgorato e piacevolmente sorpreso da un'iniziativa che verrà proposta da Matilde.

La Frigerio riuscirà ancora una volta a sorprendere Vittorio, sempre più entusiasta e contento di questa collaborazione che stanno portando avanti insieme per il grande magazzino milanese.

Tancredi spietato con Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9 novembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 9 novembre 2022, rivelano che si parlerà di Marco e di quello che suo fratello sta architettando alle sue spalle.

Sì, perché in questo nuovo appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1, Marco metterà al corrente Adelaide di quello che è il losco piano studiato da Tancredi.

Il marito di Matilde sta facendo di tutto per colpire Marco e boicottare la sua carriera nel mondo del giornalismo. Un duro colpo per il fidanzato di Stefania che si ritroverà a dover affrontare questa intricata situazione, ma potrà contare sul supporto di zia Adelaide, che si rivelerà sua alleata.

Intanto Elvira cercherà di essere vicina a Salvo in questo momento così delicato e si farà portavoce di un'idea che potrebbe aiutarlo. Peccato, però, che la reazione del giovane Amato non sarà delle migliori e finirà per trattarla male.