Proseguono spediti gli appuntamenti su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. Tante novità sono in arrivo per i protagonisti dell'amata fiction. Nel corso delle puntate che andranno in onda nella settimana dal 14 al 18 novembre, Ezio prenderà una decisione drastica riguardo al suo lavoro. Inoltre, Colombo deciderà di lasciare la pensione in cui soggiorna per accettare la proposta di Conti di andare a vivere insieme. Flora e Umberto penseranno di essersi liberati di Maria e festeggeranno il loro successo. Ravasi si maccherà di un gesto infimo, copiando l'abito della Puglisi.

Matilde però, ben presto scoprirà tutto.

Trame Il Paradiso delle signore al 18 novembre: Adelaide vuole comprare una serra

Adelaide inizierà a provare interesse nell'acquisto di una serra abbandonata, così chiederà aiuto a Marcello. Flora scarterà l'abito di Maria, scatenando la rabbia di Matilde. Stefania continuerà i suoi tentativi per convincere Marco a non abbandonare la sua carriera. Non avendo ottenuto alcun risultato però, la giovane deciderà di rivolgersi a Matilde, cognata di Marco. Colombo accetterà la proposta di Conti e andrà ad abitare insieme a lui. Vittorio continuerà a prendere le distanze da Matilde, dopo aver capito cosa prova realmente per lei.

Marcello s'impegnerà per realizzare il desiderio di Adelaide di acquistare la serra.

La Contessa infatti, ha avuto un ruolo importante per Marcello negli ultimi tempi e ora il ragazzo non vorrà deluderla. Salvatore farà rientro a Londra, ma avrà ancora in testa Anna. Il figlio di Agnese sarà però consapevole di dover dimenticare la donna al più presto, per poter proseguire con serenità la sua vita. Dopo l'ennesimo rimprovero di Umberto, Ezio deciderà di lasciare il suo posto di lavoro.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 14 al 18/11: Ezio si confida con Vittorio

Per Ezio sarà un momento molto difficile, ma troverà comunque conforto in Vittorio. Proprio a Conti, Colombo confiderà di aver lasciato il lavoro. Il padre di Stefania non vorrà però che nessuno venga a conoscenza di quanto accaduto. Lo strano comportamento di Ezio desterà la curiosità di Moreau, che preoccupata chiederà all'ex cosa stia accadendo.

Gloria scoprirà che Colombo sta raccontando delle bugie e lo metterà alle strette, fino a farlo confessare.

Per incoraggiare Marco e fargli cambiare idea sulla sua carriera, Adelaide deciderà di organizzare un'evento al Circolo, dove il nipote sarà giudice. Adelaide riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, dato che la conoscenza di un bravo scrittore inizierà a far riflettere Marco, facendogli pensare che sia il caso di rivalutare la sua decisione sull'addio al giornalismo. A causa di Flora, il lavoro per Maria sarà pieno di ostacoli. Lamantia deciderà di supportare e dare conforto a Puglisi.